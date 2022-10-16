اعتقال 10 أجانب مخالفين لقوانين الإقامة في كربلاء

ألقت القوات الأمنية القبض على 10 أجانب مخالفين لقوانين الإقامة في كربلاء، فيما أحبطت محاولة لتهريب مواد مخدرة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن “مفارز قسم الشرطة العربية والدولية (الانتربول) في كربلاء القت القبض على (10) مخالفين أجانب لمخالفتهم القوانين وتجاوزهم مدة الإقامة الخاصة بهم وممارستهم العمل من دون عقود عمل رسمية”.

وأضاف البيان، أن “ذلك جاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى وقسم شرطة السياحة ومديرية الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي في المحافظة”.

وأشار، إلى أن “القوات الأمنية ستقوم بإرسال هؤلاء المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون”.

وأوضح البيان، أن “مفارز سيطرة التحرير التابعة الى قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالخطف حاول النفاذ من السيطرة”.

ونوه، إلى أن “مفارز سيطرة جسر ديالى القت القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالتزوير”.

وأكد البيان، ان “قيام مفارز سيطرة ابو غريب الجديدة قامت بالقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 459 عن جريمة تحرير صك من دون رصيد”.

ويواصل، أن “مفارز السيطرة ذاتها القت القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالسرقة حاول النفاذ من السيطرة”.

وتحدث البيان، عن “القبض على متهم ثالث من قبل السيطرة مطلوب وفق قضايا تتعلق بالاغتصاب”.

ولفت، إلى “اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وفق القانون”.

واستطرد البيان، أن “مديرية مكافحة مخدرات البصرة القت القبض على (4) متهمين وضبطت بحوزتهم (150) غراما من مادة الكريستال المخدرة”.

وأشار، إلى أن “ذلك حصل بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية”، مؤكداً “إحالة المتهمين على القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 من قانون المخدرات لينالوا جزاءهم العادل”.

وأفاد البيان، بأن “جهود قيادة حرس حدود المنطقة السادسة تتواصل بالرصد المكثف في ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب لحفظ الأمن والنظام”.

ومضى البيان، إلى أن “لواء حرس الحدود التاسع عشر في عملية نوعية أحبط محاولة عبور أشخاص لتهريب مواد مخدرة، حيث تم خلال العملية قتل أحد المهربين وضبط (22) كيلوغراما من المخدرات مخبأة في علب كارتونية”.

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