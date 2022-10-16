التجارة تعلن إطلاق قطع وتجهيز الوجبة التاسعة من السلة الغذائية

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، أمس السبت، عن إطلاق قطع وتجهيز الوجبة التاسعة من مفردات السلة الغذائية لعام 2022 اعتباراً من اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر تشرين الأول الجاري.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت استعداداتها الفنية والإدارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع أبناء الشعب العراقي من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي أعدتها الشركة وبدءاً من المناطق الأكثر فقراً وتتبعها بقية المناطق”.

ودعا البيان “وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع”.

من جانبها أكدت مدير عام شركة المواد الغذائية المهندسة لمى هاشم الموسوي بحسب البيان “استمرار عمل كوادرها في جميع المواقع في بغداد والمحافظات حتى في أيام العطل الرسمية استعداداً لبدء تجهيز المواد الغذائية وتوزيعها”.

وأضافت، أنه “سيتم تجهيز المواطنين بالمواد دفعة واحدة وبنفس الوقت من دون تأخير أو نقص أية مادة”، مشيرة الى أن”الشركة مستمرة ببيع مادة الطحين علامة (داس) وحليب (دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وبأسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع”.

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الوزارة مدير عام الشركة محمد حنون، إن “الملاكات الفنية العاملة في فرع الديوانية واصلت حملة مناقلة الحنطة المحلية من مواقعها لعدد من السايلوات ضمن خطة مناقلة اعتمدت من قبل قسم التسويق لتعزيز أرصدتها لتجهيز المطاحن”.

ولفت حنون، إلى “تحميل ومناقلة أحد عشر شاحنة إلى صومعة الناصرية، بالإضافة الى تحميل أربع شاحنات الى صومعة الرفاعي، وصومعة الشامية قامت بتحميل 4 شاحنات بالحنطة المحلية الى صومعة الدورة، وشاحنة واحدة حنطة محلية الى صومعة التاجي، واخرى الى صومعة خان بني سعد”.

وأشار، إلى “قيام الملاكات العاملة في مركز تسويق الشحيمية في واسط بمناقلة الحنطة المحلية لتعزيز أرصدة فرع في البصرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بتحميل ومناقلة (12) شاحنة”.

وأوضح حنون، أن “ملاكات مجمع حبوب الدور في صلاح الدين قامت هي الاخرى بتحميل جميع الشاحنات الواردة بالحنطة المحلية وعددها 10 شاحنات الى محاور كل من الدورة 3 شاحنات و التاجي 7 شاحنات”.

وكان حنون قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن “عدداً من البواخر المحملة بمادة الرز التايلندي وصلت إلى البلاد بنوعيات جيدة”، داعياً المواطنين إلى “استلامه وعدم تصديق الشائعات بأنه غير صالح”.

وأضاف حنون، أن “الرز الموجود هو من النوع الذي يباع بالأسواق المحلية”، مشيراً إلى أن “بعض الوكلاء والجشعين يدعون بأنه غير صالح ما يضطر بعض المواطنين إلى عدم استلامه وهذا الأمر غير صحيح”.

وأكد حنون، أن “الرز من أفضل المناشئ العالمية، حيث وصلت إلى الآن الباخرة الثامنة، ونهاية العام سيصل عدد البواخر المحملة بهذا الرز إلى 11 باخرة”، لافتاً إلى أن “هناك تعاقداً مع شركات أمريكية عبر القطاع الخاص العراقي ومن مناشئ جيدة جداً”.

ولفت، إلى “عدم وجود أية مشكلة فيما يخص مواد السلة الغذائية”، موضحاً أن “الوزارة تحركت في اتجاهات متعددة بهدف إبعاد العراقيين عن الأزمات”.

ومضى حنون، إلى أن “الوزارة نجحت في ذلك بجهود مجلس الوزراء ومجلس النواب وبجهود الإعلام الذي رافقنا طوال الأزمة”.

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