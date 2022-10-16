تعددت تعريفات الصحة النفسية وتنوَّعت , وما أوصلتنا إلى ما تريده من التفاعل الإنساني الحيوي , الذي يكتسب العافية النفسية.

ولا بد من التساؤل أولا : هل توجد صحة نفسية؟

وهل يمكن عزل الصحة وتجزأتها ؟

إن المخلوق موجود متكامل متفاعل بما فيه مع ذاته وموضوعه , ولا ينقسم إلى كينونات أو صناديق معزولة عن بعضها , فنقول صحة نفسية وعقلية وبدنية وقلبية ومعوية وجلدية وعينية وسمعية وحركية , وغيرها مما يتصل بالمخلوقات من أفعال حيوية وفسيولوجية.

إن عزل الصحة النفسية عن الواقع البيئي لا يعني شيئا , ولا يساهم في توفير المناخات الإيجابية لتفاعل إنساني طيب رحيم.

فالواقع الحقيقي للمخلوقات يشير للتكامل والتواصل والتفاعل , المساهم بتحقيق النشاطات والتطلعات مهما تنوعت وتعددت.

وعليه فالتعبيرات التي نطلقها لتوصيف ما نتصوره , لا تكون صحيحة ومستوفية لشروط ومنطلقات ما تذهب إليه.

والأصح الكلام العملي والواقعي عن الصحة البشرية , بما يحقق سلامة السلوك والتفاعل ما بين الناس وفقا للمصلحة العامة , ويأتي في مقدمة ما يحتاجه البشر الشعور بقيمته ودوره في الواقع الذي يكون فيه , ولديه ما يعطيه للحياة , التي تطول أو تقصر لكنها ستنتهي ذات يوم.

فما هي الصحة البشرية؟

إنها بيئة صالحة للحياة الحرة الكريمة , وسلامة بدنية قابلة لتأهيل العقل للتفاعل مع محيطه بإيجابية وسلامة وأمان , بعيدا عن الشرور والمرارات القهرية والتدميرية للمخلوق ومحيطه.

فالصحة البشرية لا تختصر بالنفسية , وتشمل وعاء المخلوق أيا كان نوعه وجنسه.

ولا توجد عافية نفسية إذا إنتفت شروط الحياة الحرة الكريمة في المجتمع , وعندما تغيب قيمة الإنسان وتضيع كرامته , فالحديث عن الصحة النفسية يكون هذيانا و تخريفا , وتحليقا في فضاءات الفنتازيا , والتغني بالتصورات الخالية من الرصيد الواقعي.

فهل سنعيد النظر برؤيتنا عن الصحة النفسية؟!!

د-صادق السامرائي

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