الفتح: حكومة السوداني ستعلن سريعا لوجود دعم سياسي كبير لها

أكد القيادي في تحالف الفتح المنضوي بالاطار التنسيقي، عائد الهلالي، اليوم السبت، عزم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، تشكيل حكومته سريعا.

وقال الهلالي، إن “السوداني، سوف يشكل حكومته سريعاً، بسبب الدعم الكبير الذي تلقاه من جميع الكتل والأحزاب”، مبينا أن “الكل داعم للسوداني ولحراك تشكيل الحكومة، إضافة الى الدعم الدولي الواضح من خلال بيانات التهنئة له”.

وبين أن “حكومة السوداني المرتقبة ستكون حكومة خدمات، وستكون بمشاركة الجميع، حتى يتحمل الكل اخفاقها او نجاحها والكل سوف يعمل على دعم السوداني في نجاح حكومته”.

وتابع، أن “هذا النجاح هو نجاح لكل القوى المشاركة في الحكومة وليس للسوداني وحده”.

وبوقت سابق، اعلن النائب عن المكون التركماني لقمان رشيدي، موافقة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني على منح المكون وزارة خدمية في التشكيلة الوزارية.

وقال رشيدي لـ (بغداد اليوم) ان “ممثلي المكون التركماني تفاوضوا مع السوداني حول منحهم حقيبة الشباب والرياضة او الهجرة والمهجرين والأخير وعد بمنح التركمان وزارة خدمية بحكومته”.

واشار رشيدي إلى أن “المكون التركماني يحاول ان يحصل على استحقاقه بشكل واقعي والمشاركة في تشكيل الحكومة بشكل فاعل وعدم غبن حقه كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي بمنحهم وزارة المرأة وهي غير فعالية”.

وتسلم محمد شياع السوداني، مساء الخميس، كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

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