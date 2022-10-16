الكشف عن مخطط تخريبى للمنظمات النازية الداعمة لاوكرانيا لارتكاب عمليات ارهابية وتخريبية  داخل موسكو

بيان صحفى

اكد الباحث السياسى والمتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط زيدان القنائى ان هناك مخطط تخريبى تقف خلفه اجهزة مخابرات داعمة لعدة حركات نازية متطرفة للقيام بعمليات ارهابية وتخرييبية داخل موسكو

واشار ان المخطط التخريبى للمنظمات والحركات النازية يستهدف القيام بعمليات انتحارية وتفجيرات داخل موسكو والمدن الروسية الكبرى واستهداف منشات عسكرية ومدنية ومنشات البنية التحتية داخل روسيا

واكد ان الخطط الاوكرانية والمنظمات النازية المتطرفة الداعمة لاوكرانيا تتمثل فى نقل المعركة لداخل الاراضى الروسية واستهداف روسيا من الداخل وفق مخطط تخريبى سيستهدف العاصمة الروسية وباشراف اجهزة مخابرات احترافية

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