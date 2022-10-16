المندلاوي لا يقول فقط.. بل يفعل 

وليد الطائي

إن الراصد لفعاليات النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يلاحظ الاهتمام الكبير من قبله، بالملفات والمشاكل التي لها علاقة بالمواطن، الذي يطمح إلى الخدمات وتوفير فرص العمل قبل كل شيء.

ومع بداية العام الدراسي الجديد، ركز المندلاوي على ضمان حقوق التلاميذ بمختلف المراحل الدراسية في توفير كافة الظروف الملائمة للعملية التعليمية داعيا مدراء المدارس إلى تقديم قائمة بالنواقص الأساسية من مناهج دراسية وأثاث خاص بالطلبة، خلال العام الدراسي الجديد.

ولم يكتفي المندلاوي بالدعوة والخطابات الرنانة بل طلب من مدارس بغداد، تقديم قوائم جرد مختومة من إدارة المدرسة وتسليمها إلى مكتبه الواقع في شارع فلسطين .

ودعا المندلاوي أيضا المدارس في بقية المحافظات في أن يكون التواصل مع مكتبه عبر إرسال قوائم جرد مختومة من المدرسة على خدمة “الواتساب” الخاصة بمكتب شؤون المواطنين.

هذه الخطوات العملية، تعني إن المندلاوي يمارس المسؤولية بطريقة عملية بعيدا عن التلميع والكذب على الناس بالوعود،

بل وضع إجراءات عملية لإتمام النقص في المدارس، ولا اعتقد أن مسؤولا سابقا قد عمل مثلما عمل المندلاوي.

وفي جانب آخر، اعتبر المندلاوي ان ما حصل من “نهب ” لأموال الهيئة العامة للضرائب، وسحب مليارات الدولارات من مصرف الرافدين ، لن يمر بسهولة، وان هناك حساب قادم لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى .

لقد عقد المندلاوي العزم على وضع النواب امام مسؤولية وطنية، بقوله: سيكون للنواب موقف صارم في الايام المقبلة.

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