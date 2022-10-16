النائب علي شداد يجدد التأكيد بعدم مشاركة تيار الحكمة في الحكومة الجديدة

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جدد عضو تحالف قوى الدولة النائب “علي شداد” التأكيد بعدم مشاركة تيار الحكمة الوطني في الحكومة الجديدة التي يعتزم تشكيلها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني” .

وقال “شداد” ان تيار الحكمة الوطني يفضل عدم المشاركة في الحكومة الجديدة وانه سيفسح المجال لرئيس الحكومة المكلف باختيار كابينته الوزارية وفق المتطلبات الاساسية للمرحلة ومايحتاجه الوضع الراهن من تشكيل حكومة قادرة على تحقيق رغبات المواطنين” .

واشار “شداد” الى ان رئيس الوزراء المكلف سيقدم تشكيلته الحكومة في غضون عشرة ايام وان تيار الحكمة الوطني سيكون من القوى السياسية الداعمة لهذه الحكومة ولإنجاحها” .

ولفت “شداد” الى ان تيار الحكمة الوطني سيعمل وبقوة على تفعيل الجانب الرقابي والتشريعي في مجلس النواب العراقي من خلال تشريع القوانين المهمة التي تتلائم مع احتياجات البلد ومتابعة عمل السلطة التنفيذية محليا واتحاديا وتقويم الاداء الحكومي ومحاسبة المفسدين والمقصرين في مؤسسات الدولة المختلفة” .

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