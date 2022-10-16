بافل طالباني: حماية الحقوق الدستورية للشعب الكوردي مهمة الحكومة الجديدة

أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، أن “حماية الحقوق الدستورية للشعب الكوردي، مهمة الحكومة الجديدة، ويجب النظر إلى الشعب الكوردي والشعوب العراقية الأخرى على حد سواء”.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة (14 تشرين الأول 2022) في بغداد، رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني.

رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، كلف يوم الخميس (13 تشرين الأول 2022)، مرشح رئاسة الوزراء عن الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

بحسب بيان لمكتب بافل طالباني، بحث الجانبان خلال اللقاء، “برنامج وستراتيجية الحكومة الجديدة، وتوحيد الجهود لتشكيل حكومة وطنية خدمية” خلال المدة القانونية، والتوجه نحو تقديم “المزيد من الخدمة للمواطنين”.

بافل طالباني، هنأ مجدداً محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، قائلاً إن “حماية الحقوق الدستورية للشعب الكوردي، مهمة الحكومة الجديدة، ويجب النظر إلى الشعب الكوردي والشعوب العراقية على حد سواء”.

وأعرب عن أمله في أن “يعمل الجميع كفريق واحد من أجل تحقيق المصالح العليا، وحل المشاكل وفقاً للدستور”.

وكان محمد شياع السوداني، قد وعد العراقيين، في كلمة عقب تكليفه، بتشكيل حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة

السوداني أعرب عن “الرغبة الجادة في فتح باب الحوار الحقيقي والهادف لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة ابناء شعبنا وتخفيف معاناته لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وشطب خطاب الكراهية”.

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