Posted on by

بايدن يتوعد السعودية بعواقب.. ما خياراته؟

بالتفاصيل

فيما تستمر تبعات قرار أوبك بلاس الأخير في تسليط الضوء على العلاقات السعودية الأمريكية خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن توجه واشنطن لإعادة تقييمها،

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تحتفظ بمصالح متعددة في علاقتها الثنائية مع الرياض ترتبط بالجانب الأمني والاستقرار الإقليمي.
بموازاة ذلك يمضي نواب من الحزب الديمقراطي بالدفع بمشروع قرار يقضي بنقل أسلحة أميركية مخصصة للسعودية إلى أوكرانيا، وتعليق مخطط نقل صواريخ باتريوت إلى الرياض.
من جانبها أعلنت السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة أربعمائة مليون دولار، بعد تصريحات من البيت الأبيض تعتبر قرار أوبك بلاس انحيازا سعوديا إلى روسيا.
فما طبيعة الأزمة الطارئة على العلاقات السعودية الأمريكية؟ وهل تمضي واشنطن في إعادة تقييم العلاقات؟

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close