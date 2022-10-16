“بشرى سارة” لطلبة جامعات ومعاهد كوردستان: المباشرة بتوزيع معونات مالية

زفّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، السبت، البشرى الى طلبة الجامعات والمعاهد بالمباشرة بتوزيع المعونات المالية عليهم اعتبارا من يوم الأحد.

وجاء في بيان للوزارة انه بهدف مناقشة المستحقات المالية لاساتذة الجامعة والموظفين والطلبة وصرفها في وقتها المحدد، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مع المدير العام للمصرف المركزي للإقليم في السليمانية.

واشار البيان الى ان البحث تركز حول صرف المستحقات المالية للاساتذة الجامعيين والموظفين والطلبة من أجل السعي ان يتم توزيعها شهريا في أوقاتها المحددة.

وأضاف البيان ان المدير العام للمصرف المركزي للإقليم في السليمانية شدد على الشفافية في تنفيذ المهمات.

وتابع البيان انه تقرر خلال الاجتماع الشروع بتوزيع المعونات المالية على الطلبة اعتبارا من يوم غد الأحد حيث انه لم يتم توزيع تلك المعونات منذ شهر حزيران الماضي.

وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد زار الطلبة واستمع عن كثب إلى مشكلاتهم، وتقرر ان يتم توزيع المعونات المالية للطلبة خلال العام الحالي.

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