بغداد/ نبأ مشرق

كشفت مديرية المرور العامة عن تسجيل أكثر من 4800 حادث مروري منذ مطلع العام الحالي، منوهة إلى أن السبب الأبرز لها السرعة المفرطة.

وقال مدير إعلام المرور زياد القيسي، إن «محافظات البلاد سجلت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 4800 حادث مروري».

وأضاف القيسي، أن «الحوادث تجزأ إلى أربعة أقسام، وهي الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المركبة».

وأشار، إلى أن «أبرز سبب لتلك الحوادث هو السرعة المفرطة»، مبيناً أن «الحوادث المرورية بنحو عام تعود لعدة أسباب منها عدم تمكن سائق المركبة من القيادة بصورة صحيحة إضافة الى السرعة المفرطة وعدم متانة العجلة الى جانب عدم ضعف متانة الطرق».

ولفت القيسي، إلى أن «الكثير من الطرق وخاصة السريعة غير معبدة وفيها مطبات وتخسفات وتحويلات كثيرة وعدم وجود مخططات، وهذا الأمر لا تتحمله مديرية المرور العامة وإنما هو من اختصاص بلديات المحافظات وأمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور».

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