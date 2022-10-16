رئيس إقليم كوردستان يبحث مع القائد العام لقوات التحالف الدولي الحرب على الإرهاب

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، ماثيو مكفارلان، التطورات الأمنية والسياسية وتهديدات داعش والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهته.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (16 تشرين الأول 2022)، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، ماثيو مكفارلان، والوفد المرافق له، حيث جرى بحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان “تبادل الآراء حول آخر التطورات الأمنية وتهديدات ومخاطر الإرهاب ومواجهة داعش في العراق وسوريا، ومذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها البنتاغون مع العراق وإقليم كوردستان، وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وإعادة تنظيم قوات البيشمركة”.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار المساندة والدعم من جانب التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان لحين القضاء النهائي على داعش والتخلص من خطره وتهديده لأمن واستقرار العراق وسوريا والمنطقة بصورة عامة. وفي هذا السياق، جدد الجنرال مكفارلان التأكيد على التزام التحالف الدولي بمواصلة دعم العراق وإقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب، ورأى الجانبان ضرورة التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة في مواجهة داعش. بحسب البيان.

كما تباحثا حول الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وآخر مستجدات العملية السياسية وانتخاب رئيس جمهورية العراق وتكليف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية، أحدث التطورات في المنطقة بصورة عامة، ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضره وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان والقنصل العام الأميركي في إقليم كوردستان.