رئيس بايرن ميونيخ يعد جماهيره بـ”حل” للشراكة مع قطر بعد المونديال

وعد رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أوليفر كان، السبت، بإيجاد “حل” بعد نهائيات كأس العالم في قطر (من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر) بخصوص عقد الرعاية بين النادي البافاري والخطوط الجوية القطرية الذي تنتقده جماهيره بشدة.

وقال كان خلال الجمعية العمومية السنوية للنادي “سنواصل مناقشة هذا الموضوع بشكل مكثف بعد كأس العالم في قطر. سنفكر مليا في كل شيء، وبعد ذلك سنجد حلا لبايرن ميونيخ”.

ويعتبر عقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية، الشريك “البلاتيني” لبايرن، أي الراعي من المرتبة الثانية، الأهم بعد الشركاء الأربعة الذين يمتلكون أسهما وهم أليانز وأودي وأديداس وتيليكوم، يتم تقييمه بـ20 مليون يورو سنويا وينتهي في نهاية موسم 2022-2023.

وجرت الجمعية العمومية السابقة في نهاية نوفمبر 2021 في جو عاصف، حيث طالب أنصار النادي بعدم تجديد العقد الذي يسمح للخطوط الجوية القطرية بعرض شعارها على كم قمصان النادي.

وتعتبر الجماهير أن القيم الأخلاقية للنادي لا تسمح بقبول أموال من شركة مملوكة لدولة متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال مايكل أوت، أحد المتحدثين باسم مجموعات المشجعين، السبت “نادينا مُستغل، وعلينا أن نتعايش مع ذلك، أن تستخدم قطر موقف بايرن غير النقدي. إنه أمر غير مقبول”.

وأصر كان على غرار رئيس النادي هربرت هاينر، على أن الحوار وتبادل الآراء مهمان بالنسبة لهما.

وقال كان “لم يقل أحد إن قطر كانت دولة تفي بجميع المعايير الأوروبية”. ومع ذلك، وحسب قوله، فإن منظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمنستي الدولية اعتبرتا “أن البلاد تسير على الطريق الصحيح”.

وتعتبر أموال عقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية مهمة لبايرن الذي سجل إيرادات بقيمة 665.7 مليون يورو للسنة المالية 2021-2022، برتفاع عن الموسم السابق (643.9 مليون يورو)، لكنه انخفض إلى 750.4 مليون قبل الوباء (2018-2019).

وزادت أرباح المجموعة بعد الضرائب إلى 12.7 مليون يورو مقابل 1.9 مليون يورو في السنة المالية السابقة، لكنها بعيدة عن 52.5 مليون يورو في 2018-2019، قبل تفشي الوباء.