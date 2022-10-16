رغم الأجواء المتوترة…40 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

لارا أحمد

كاتبة وصحافية من فلسطين

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن ما يناهز 40 ألف مصلي قد أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى توافد عدد كبير منهم الى الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر.

وأدى عشرات آلاف المواطنين من مدينة القدس وأراضي الـ48، صلاة الجمعة في ظل أجواء مشحونة تشهدها الأحياء العربية في القدس وعدد من محافظات الضفة.

هذا وأكد المصلون عقب صلاة الجمعة أن المقدسيين يؤملون في استعادة نسق حياتهم اليومي بعيداً عن التضييقيات الأمنية التي تعقب كل توتر أمني في المدينة.

ويخشى عدد من الفلسطينيين في القدس أن يؤثر أي تفجر للوضع الأمني في المدينة على الموسم السياحي المنتظر حيث من المتوقع أن يبدأ السياح الأجانب بالتوافد على بيت لحم والقدس خلال الأسابيع القليلة القادمة ما يمثل فرصة لإنعاش مداخيل الفلسطينيين العاملين في قطاعي السياحة والتجارة في القدس.

وتعيش أحياء القدس حالة من الهدوء الحذر بعد تجدد المواجهات هذا الأسبوع بين مجموعات شبابية وقوات الاحتلال الإسرائيلي رداً على الحصار المفروض على مخيم شعفاط وسط دعوات فلسطينية لاحتواء الموقف وتفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي لاستعمال التصعيد ضد الفلسطينيين كوسيلة للدعاية السياسية قُبيل الانتخابات.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً شاملاً على مخيم شعفاط للاجئين، في إطار عملية واسعة للقبض على منفذ العملية الأخيرة على حاجز مدخل مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة والتي أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية واصابة اخرين.

هذا واستأنفت المحلات التجارية في البلدة القديمة والأسواق بالقدس الشرقية المحتلة نشاطها بعد الاضراب العام الذي تم تنفيذه الأربعاء تضامنا مع ما يتعرض له مخيم شعفاط للاجئين من عقاب جماعي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط