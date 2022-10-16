قصف مكتب رئيس البلدية في دونيتسك.. موسكو تتهم أوكرانيا وكييف “لم تعلق”

تعرض مكتب رئيس البلدية في مدينة رئيسية تقع شرقي أوكرانيا، والتي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، للقصف بالصواريخ، صباح الأحد، حسبما أفادت وكالات أنباء رسمية روسية.

وفقا لوكالة الأنباء ريا نوفوستي فقد تعرض مبنى البلدية في دونيتسك لأضرار جسيمة من جراء الهجوم الذي ألقت السلطات الانفصالية المحلية باللوم فيه على أوكرانيا.

وأظهرت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان حول المبنى وصفوفا من النوافذ المحطمة وسقفا منهار جزئيا، وفق أسوشيتد برس.

واحترقت ثلاث سيارات كانت متوقفة بجوار المبنى احترقت نتيجة الغارة، حسبما أفادت ريا نوفوستي ووسائل إعلام محلية.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية، ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الهجوم ولم تعلق حتى اللحظة.

وتخضع مدينة دونيتسك لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من موسكو منذ عام 2014.

وتحركت روسيا في سبتمبر لضم مناطق دونيستك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، في أكبر توسع للأراضي الروسية منذ نصف قرن على الأقل.

وأعلنت موسكو ضم هذه المناطق بعد إجراء ما سمته بالاستفتاء في المناطق المحتلة في أوكرانيا، وقالت حكومات الغرب وكييف إن “عمليات التصويت مخالفة للقانون الدولي وقسرية ولا تمثل رأي السكان”.

وسبق أن اتهمت السلطات الانفصالية المدعومة من الكرملين، أوكرانيا بشن ضربات عديدة على أهداف للبنية التحتية والسكنية في الأراضي المحتلة، مستخدمة في كثير من الأحيان صواريخ “هيمارس” بعيدة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة.

جاءت الضربات غداة قيام رجلين من جمهورية سوفييتية سابقة بإطلاق النار على جنود متطوعين خلال تدريب على الهدف في ميدان رماية عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 15 قبل أن يلقيا مصرعهما في إطلاق نار.