كريم بنزيما الأوفر حظاً لحصد الكرة الذهبية

وفي المسابقة القارية، قدّم مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلاً ثلاثية “هاتريك” أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي.

كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيي، ليقود الفريق الى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.