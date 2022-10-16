لوكاشينكو يكشف عن صحة بوتين ويقدم رؤيته لإنهاء حرب أوكرانيا خلال أسبوع

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو -في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” (NBC) الإخبارية الأميركية- إن علاقته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ترسخت وتعززت مؤخرا، وإن هناك ثقة متبادلة بينهما.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: “كما قلت سابقا: أولا، لا أحد يتمتع بنفس مستوى العلاقات القائمة بين رئيسي بيلاروسيا وروسيا. وثانيا، ترسخت علاقتنا وتعززت مؤخرا، ولدينا ثقة مطلقة في بعضنا البعض، ولهذا السبب ليس لدينا أي مشاكل عمليا”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

كما أقرّ الرئيس البيلاروسي بأن علاقته بالرئيس الروسي “لم تكن دائما صافية”.

وتابع لوكاشينكو قائلا: “تشاحنّا وفي بعض الأحيان تشاجرنا، ولكننا نظل دائما كأقرب الأصدقاء والشركاء الموثوق بهم”. وقال الرئيس البيلاروسي: إن “بوتين لائق تماما ويتمتع بصحة جيدة ورياضي، إنه شخص عقلاني للغاية”. وخلال الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، ظهر لوكاشينكو كحليف إستراتيجي لبوتين، وتتهم الاستخبارات الأوكرانية بيلاروسيا بأنها تزوّد الجيش الروسي بالوسائل المادية والتقنية والذخيرة من مستودعاتها خلال الحرب. في سياق متصل، قال الرئيس البيلاروسي -في المقابلة مع الشبكة الأميركية- إن الصراع الأوكراني قد تتم تسويته في غضون أسبوع، بيد أن هذا يعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ونقلت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: “كل هذا يعتمد على أميركا وبريطانيا، إذا تم التوصل غدا إلى أننا بحاجة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل، فكن على ثقة أننا سنتوصل لحل في غضون أسبوع”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

المصدر : الألمانية + الصحافة الروسية