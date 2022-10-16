متنبّئ جوّي: موجة أمطار تجتاح اقليم كوردستان الاسبوع المقبل

أكد المتنبئ الجوي آراس جبار، انه لن يكون هناك خطر لحدوث جفاف في اقليم كوردستان هذا العام، مضيفا ان موجة امطار ستجتاح اقليم كوردستان الاسبوع المقبل.

وقال جبار السبت (15 تشرين الاول 2022)، انه “وفقاً للتوقعات، ستجتاح اول موجة امطار لهذا العام اقليم كوردستان، الاسبوع المقبل بعد تاريخ 20 تشرين الأول الجاري”.

وحسب جبار، فإن الموجة ستشمل كافة مناطق اقليم كوردستان، مستدركاً بأن الامطار ستكون “ضعيفة” و “متقطّعة”.

وتطرق المتنبئ الجوي الى مستوى التساقط خلال فصل الخريف، لافتاً الى ان “هذا العام مثل العامين السابقين، سيكون مستوى الأمطار خلال فصل الخريف متدنياً ودون المعدّل المطلوب”، مضيفا ان “أمطارا غزيرة ستتساقط بعد شهر كانون الأول المقبل، ولا يوجد خطر حدوث الجفاف”.

ويتراوح معدّل التساقط المطلوب خلال فصل الخريف، في محافظة السليمانية ما بين 105 الى 110 ملم من الأمطار، لكن انخفظت معدلات الهطول خلال السنوات الماضية بسبب التغييرات المناخية، حيث وصل معدّل تساقط الأمطار خلال الخريف في المحافظة العام الماضي الى 35 ملم فقط.

من جانبه، صرح مدير هيئة الارصاد الجوية في محافظة السليمانية، آسو كمال، لشبكة رووداو الإعلامية ان “المناخ غير مستقر، والتوقعات لا تظهر اي احتمال لتساقط الامطار”، مبيناً ان “موسم التساقط يبدأ سنوياً بعد 15 تشرين الأول”.

وأشار كمال الى ان موسم التساقط بدأ العام الماضي بعد 29 تشرين الأول، وفي عام 2020 بدأ في شهر تشرين الثاني.

حسب تنبؤات هيئة الارصاد الجوية في اقليم كوردستان، ستكون درجات الحرارة في مدن ومناطق اقليم كوردستان، يوم غد الاحد، كالتالي:

أربيل 35 درجة مئوية

السليمانية 34 درجة مئوية

دهوك 34 درجة مئوية

كركوك 37 درجة مئوية

حلبجة 36 درجة مئوية

زاخو 35 درجة مئوية

سوران 33 درجة مئوية

كرميان 39 درجة مئوية

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