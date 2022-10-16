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نائب يكشف تفاصيل تخص “مبالغ مسروقة” من الضرائب

نائب يكشف تفاصيل تخص “مبالغ مسروقة” من الضرائب

كشف النائب أحمد الربيعي، ، أن وزارة المالية أكدت سرقة مبلغ (٣،٧) ترليون دينار من حساب الضرائب.
وقال الربيعي في بيان، ان “وزارة المالية أكدت ان المبالغ المسروقة من حساب الأمانات العائدة لهيئة الضرائب في مصرف الرافدين بلغ (٣،٧) ترليون دينار”.
وأضاف أن “الوزارة بينت في مخاطبتها لمكتبنا تقريراً مفصلاً بالمبالغ والجهات المسؤولة عن صرف هذه المبالغ”.
وأشار البيان أن “النائب الربيعي ولأغراض رقابية خاطب لأكثر من مرة وزارة المالية لبيان المبالغ المسروقة والجهات التي تقف وراها وإجراءات الوزارة لكشف سراق المال العام”.
وأعلن في شهر أيلول الماضي، عن فقدان اكثر من 800 مليون دولار في اروقة الهيأة العامة للضرائب، وسط مطالبات بالكشف عن مصير هذه الاموال.
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