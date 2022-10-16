نيجيرفان بارزاني يعزّي ذويّ ضحايا انفجار منجم الفحم في تركيا

وجّه رئيس اقلبم كوردستان نيجيرفان بارزاني تعازيه الى عوائل وذوي ضحايا انفجار منجم الفحم بولاية بارتين شمال تركيا.

وعبّر نيجيرفان بارزاني عن تعاطفه مع اهالي المفقودين، السبت (15 تشرين الأول 2022)، في تغريدة على موقع تويتر، كتب فيها “دعواتي لذوي ضحايا انفجار منجم الفحم في تركيا، اتقدّم بأحر التعازي لعوائل الضحايا ومحبيهم، واتمنى الشفاء العاجل للعمال المصابين”.

الجمعة (14 تشرين الأول 2022)، هزّ انفجار منجم فحم ببلدة أمسارا في ولاية بارتين شمال تركيا، حصر أكثر من 100 عامل داخل المنجم.

واعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، ان الانفجار أودى بحياة 40 عاملاً، فيما تتواصل الجهود لانقاذ العمال المحاصرين داخل المنجم.

وذكر صويلو ان عشرات من فرق الإغاثة والفرق الطبية، وصلت إلى مكان الحادث لإنقاذ العمال، موضحاً أن الانفجار وقع على عمق 300 تحت سطح الأرض.

من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي، أن عشرات من الفرق تواصل البحث عن المفقودين، بينما اشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى أن فرق الانقاذ سارعت إلى مكان الحادث وتمكنت من إنقاذ 20 عاملاً، فيما تمكن 8 عمال آخرين كانوا قريبين من البوابة الرئيسية للمنجم من إنقاذ أنفسهم.

ولم يعرف سبب وقوع الانفجار في المنجم بعد.

وأوضحت نقابة عمال المناجم التركية، أنه يعود إلى تراكم غاز الميثان بالمكان، لكن مسؤولين اتراك آخرين قالوا إنه من السابق لأوانه تحديد الأسباب.

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