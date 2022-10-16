وفد عراقي في إيران للتباحث بشأن قصف اقليم كوردستان

توجّه وفد عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الى إيران من أجل التباحث بشأن القصف الإيراني لإقليم كوردستان.

واجتمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت (15 تشرين الأول 2022)، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في طهران، حسب ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للانباء.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، فيان صبري، ان “زيارة الأعرجي تأتي في إطار الخطوات المتخذة من قبل الحكومة العراقية الاتحادية بشان قصف مناطق اقليم كوردستان من قبل جمهورية إيران الاسلامية”.

وأضافت عضو لجنة التحقيق المشترك بين لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية، انه “خلال استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من قبل لجنتنا، اعلمنا بأن احدى الخطوات التي تتخذها الحكومة لمنع تكرار قصف اقليم كوردستان من قبل ايران، هي ارسال وفد برئاسة قاسم الاعرجي الى طهران”.

في 28 ايلول الماضي، شنت قوات الحرس الثوري الايراني قصفاً مكثفاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مقار أحزاب كوردية معارضة للنظام الإيراني في اقليم كوردستان، حزب “آزادي كوردستان” قرب منطقة التون كوبري التابعة لأربيل، مقر جمعية “زحمتكيشان” في زركويز، ومقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني – ايران، اضافة الى مخيم للّاجئين الكورد الإيرانيين في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، واسفر القصف عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 52 آخرين.

وأشارت صبري الى ان وفد الحكومة العراقية المتواجد في طهران، قد اجتمع مع ممثلي الجمهورية الإسلامية في بغداد بخصوص القصف، قبل اجرائهم لهذه الزيارة.

يذكر انه، تمت استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مجلس النواب العراقي، لمناقشة القصف الإيراني لاقليم كوردستان، والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة العراقية لمنع تكرار عمليات القصف هذه.

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