Posted on by

أَسرار [رزيَّة الخميس]! السِّيناريو والإِخراج

أَسرار [رزيَّة الخميس]!

السِّيناريو والإِخراج

نــــــزار حيدر

١/ كعادتهِ تآمر المالكي على الإِطار فركلَ مُرشَّح الإِتِّحاد [الذي ناشدَ زعيمهُ الإِطار بقَولهِ (المُؤمنونَ عندَ وعُودهِم)!] وقَبِلَ بالمُرشَّح التَّوافقي والثَّمن؛ أَن يكونَ نائباًللرَّئيس!

٢/ الفيَّاض [ذو الشخصيَّة الضَّعيفة والوصُوليَّة] إِصطفَّ مع المالكي الذي وعدهُ بتدعيمهِ بمنصبٍ جديدٍ في الحكومةِ القادمةِ فطارَ إِلى أَربيل مع وفدِ الحلبوسي لإِقناعِالبارزاني بالتَّنازُلِ عن مرشَّحهِ والثَّمن هو القَبول بكُلِّ ورقتهِ التفاوضيَّة مِن دونِ تحفُّظٍ!.

٣/ قبلها كانَ الفيَّاض قد اتَّفقَ مع الخنجر على تفاصيلِ السِّيناريو الجديد، لينقُلَهُ إِلى الحلبوسي!

الخنجر قبِلَ السِّيناريو فوراً لثلاثةِ أَسباب؛

أ/ لوجودِ إِتِّفاقٍ إِستراتيجيٍّ بينهُما [بينهُ وبينَ الفيَّاض]!

ب/ لأَنَّ الفيَّاض يحمي الخنجر بدعمهِ بقوَّاتٍ من الحشدِ [حِمايةً وأَفراداً ومُتطوِّعينَ]!

ب/ لأَنَّ الثَّمن الذي وعدَ بهِ الفيَّاضُ الخنجر أَسالَ لُعابهِ [نائِباً للرَّئيس]!

٤/ لم يكتفِ الفيَّاض بكُلِّ هذا الدَّور فقرَّرَ حضور لحظةَ التَّكليف، وهو الأَمرُ الذي أَثارَ حَنق وغضَب كثيرين، فضلاً عن أَنَّ موقفهُ هذا يُعَدُّ مُخالفةً دستوريَّةً خطيرةً!.

٥/ أَمَّا المُكلَّف الخائِف من هذا السِّيناريو [القائم على المصالحِ الخاصَّة والأَنانيَّات والذي سيُثيرُ الشَّارع و [النَّجف الأَشرف] إِن عاجلاً أَو آجلاً] فقرَّر أَن يطلُبَ منالقُوى السياسيَّة التي ستشترك في حكومتهِ تقديمَ أَقوى ما عندها من شخصيَّاتٍ [حزبيَّةٍ] ليضمِنَ دعمها بقُوَّةٍ!.

وبذلك ستكونُ حكُومتهُ [وهي الثَّامنة منذُ التَّغيير عام ٢٠٠٣] الأَكثرُ والأَشدُّ والأَعمقُ مُحاصصةً من بينِ كُلِّ الحكوماتِ التي سابقتها!.

٦/ السُّؤَال؛ هؤُلاء هم الذين نفَّذُوا السِّيناريو؟! فمَن الذي كتبهُ؟! ومَن الذي أَخرجهُ ووزَّعَ الأَدوار؟! طبعاً كُلٌّ حسبَ خلفيَّتهِ وولائهِ!.

هوَ توافُق [الثُّنائي الدَّولي] و [الثُّلاثي الإِقليمي] لتجاوُز أَزَماتٍ دَوليَّةٍ مُعقَّدةٍ هي أَهم من [العراق] [وأَهم من اليمن ولبنان] بنظرهِم!

[العِراق] ورقةٌ تفاوضيَّةٌ بالقوَّةِ النَّاعمةِ هذهِ المرَّة وليست الصُّلبة!.

١٦ تشرين الأَوَّل ٢٠٢٢

لِلتَّواصُل

‏Telegram CH; https://t.me/NHIRAQ

www.tiktok.com/@nhiraq

‏Face Book: Nazar Haidar

‏Skype: live:nahaidar

‏Twitter: @NazarHaidar5

‏WhatsApp, Telegram & Viber: + 1(804) 837-3920

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close