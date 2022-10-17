أَسرار [رزيَّة الخميس]!

السِّيناريو والإِخراج

نــــــزار حيدر

١/ كعادتهِ تآمر المالكي على الإِطار فركلَ مُرشَّح الإِتِّحاد [الذي ناشدَ زعيمهُ الإِطار بقَولهِ (المُؤمنونَ عندَ وعُودهِم)!] وقَبِلَ بالمُرشَّح التَّوافقي والثَّمن؛ أَن يكونَ نائباًللرَّئيس!

٢/ الفيَّاض [ذو الشخصيَّة الضَّعيفة والوصُوليَّة] إِصطفَّ مع المالكي الذي وعدهُ بتدعيمهِ بمنصبٍ جديدٍ في الحكومةِ القادمةِ فطارَ إِلى أَربيل مع وفدِ الحلبوسي لإِقناعِالبارزاني بالتَّنازُلِ عن مرشَّحهِ والثَّمن هو القَبول بكُلِّ ورقتهِ التفاوضيَّة مِن دونِ تحفُّظٍ!.

٣/ قبلها كانَ الفيَّاض قد اتَّفقَ مع الخنجر على تفاصيلِ السِّيناريو الجديد، لينقُلَهُ إِلى الحلبوسي!

الخنجر قبِلَ السِّيناريو فوراً لثلاثةِ أَسباب؛

أ/ لوجودِ إِتِّفاقٍ إِستراتيجيٍّ بينهُما [بينهُ وبينَ الفيَّاض]!

ب/ لأَنَّ الفيَّاض يحمي الخنجر بدعمهِ بقوَّاتٍ من الحشدِ [حِمايةً وأَفراداً ومُتطوِّعينَ]!

ب/ لأَنَّ الثَّمن الذي وعدَ بهِ الفيَّاضُ الخنجر أَسالَ لُعابهِ [نائِباً للرَّئيس]!

٤/ لم يكتفِ الفيَّاض بكُلِّ هذا الدَّور فقرَّرَ حضور لحظةَ التَّكليف، وهو الأَمرُ الذي أَثارَ حَنق وغضَب كثيرين، فضلاً عن أَنَّ موقفهُ هذا يُعَدُّ مُخالفةً دستوريَّةً خطيرةً!.

٥/ أَمَّا المُكلَّف الخائِف من هذا السِّيناريو [القائم على المصالحِ الخاصَّة والأَنانيَّات والذي سيُثيرُ الشَّارع و [النَّجف الأَشرف] إِن عاجلاً أَو آجلاً] فقرَّر أَن يطلُبَ منالقُوى السياسيَّة التي ستشترك في حكومتهِ تقديمَ أَقوى ما عندها من شخصيَّاتٍ [حزبيَّةٍ] ليضمِنَ دعمها بقُوَّةٍ!.

وبذلك ستكونُ حكُومتهُ [وهي الثَّامنة منذُ التَّغيير عام ٢٠٠٣] الأَكثرُ والأَشدُّ والأَعمقُ مُحاصصةً من بينِ كُلِّ الحكوماتِ التي سابقتها!.

٦/ السُّؤَال؛ هؤُلاء هم الذين نفَّذُوا السِّيناريو؟! فمَن الذي كتبهُ؟! ومَن الذي أَخرجهُ ووزَّعَ الأَدوار؟! طبعاً كُلٌّ حسبَ خلفيَّتهِ وولائهِ!.

هوَ توافُق [الثُّنائي الدَّولي] و [الثُّلاثي الإِقليمي] لتجاوُز أَزَماتٍ دَوليَّةٍ مُعقَّدةٍ هي أَهم من [العراق] [وأَهم من اليمن ولبنان] بنظرهِم!

[العِراق] ورقةٌ تفاوضيَّةٌ بالقوَّةِ النَّاعمةِ هذهِ المرَّة وليست الصُّلبة!.

١٦ تشرين الأَوَّل ٢٠٢٢

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