“الإطار” ينفي وجود خلافاتٍ بين كتله السياسية حول الاستحقاقات الوزارية

نفي عضو الإطار التنسيقي عن تحالف الفتح، عائد الهلالي، وجود أي خلافاتٍ بين الكتل السياسية في الإطار حول الاستحقاقات الوزارية في الحكومة العراقية المقبلة.

وقال الهلالي في اتصالٍ مع كوردستان 24، “هناك إجماعٌ واتفاقيات بين كتل الإطار التنسيقي حول الاستحقاقات الوزارية والدرجات الوظيفية، مبنية على الشراكة والتوازن”، مؤكّداً أن الأمور “تسير بدرجةٍ عالية من السلاسة”.

وفي وقتٍ سابق، أفادت وسائل إعلامٍ محلية، بوجود انقساماتٍ داخل الإطار التنسيقي، بسبب خلافات حول المناصب في الحكومة الجديدة.

وأشاد عضو الإطار التنسيقي في حديثه لـ كوردستان 24، بحكمة السوداني في مهامه الجديدة، وقال إن ” رئيس الحكومة المكلّف، سيعلن قريباً عن حكومته الجديدة، ليلتقط العراق أنفاسه”.

وأمام رئيس الوزراء المُكلَّف، محمد شياع السوداني، 30 يوماً لتشكيل حكومةٍ جديدة، وفي حال فشله؛ سيضطرُّ رئيس الجمهورية إلى تكليف شخصيةٍ أخرى ضمن الكتلة الأكبر في البرلمان.

وكان السوداني قد أكّد في كلمةٍ له عشية تكليفه بتشكيل الحكومة، أنه سيسعى “لإجراء انتخابات محلية ونيابية في أجواء حرة ونزيهة، في ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين”.

وقال حينها، “آن الأوان لاسترداد هيبة الدولة وفرض احترام القانون وإيقاف نزيف التدهور والانفلات بجميع مسمّياته وأشكاله”.

وأضاف “لن نسمح بالإقصاء والتهميش، فالخلافات صدّعت مؤسسات الدولة وضيّعت كثيراً من الفرص على العراقيين في التنمية والبناء والإعمار”.

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