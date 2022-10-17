الصراخ
عبد صبري ابو ربيع – العراق
ألا تصرخ العيون ؟
وتذرف الدمع الهتون
وكل يوم تموت فلسطين
والشباب يتساقطون
هو العار هو الجبن اللعين
ألا تستيقظون
أيها النائمون
وأرض الاجداد تتعرى
بيد مجنون
والصراخ يهز أشجار الزيتون
ألا تخجلون
والغيد فيهن يعبثون
الخيرات حرامٌ عليكم
وأنتم الفاسدون
جعل الله لكم كل ما تشتهون
وانتم أشباه الرجال حيث تحلون
صرخة واحدة وفيها تنتصرون
يا أمة الله والقلم وما يسطرون
اتحدوا حباً من أجل فلسطين
ففي أرضتا الأجانب يعبثون
والليل وما فيه يشربون
والنفوس عطشى
وفي النهار يرتعبون
والملايين في المحن يسكنون
تلعب فيهم الاهواء والمتسلطون
اللعنة على كل أجنبي وصهيون
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