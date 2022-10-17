المالية تدعو الوزارت لتزويدها بأعداد الموظفين المنقولين لمعالجة توقف تخصيصاتهم

خاطبت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الوزارات لتزويدها بأعداد الموظفين المنقولين لمعالجة توقف تخصيصاتهم.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزير المالية وكالة هيام نعمت محمود، استقبلت اليوم، ممثلين عن شريحة من الموظفين المنقولين بين وزاراتهم والوزارات الاخرى بحضور وكيل الوزارة ومعاون مدير عام دائرة المحاسبة في ديوان الوزارة”، مبينة أن “الوزير استمعت خلال اللقاء الى الموظفين المطالبين بالنظر في قضاياهم الوظيفية التي تتمحور حول اطلاق رواتبهم المتوقفة نتيجة عدم اقرار قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2022”.

وأكدت محمود وفقاً للبيان، أن “ابواب الوزارة مفتوحة امام الجميع لحل ومتابعة القضايا قدر تعلق الأمر باختصاص الوزارة”، معربة عن “تفهمها العميق لمطالبهم وحاجاتهم المشروعة”.

وأوضحت، أن “دائرة الموازنة قد فاتحت في وقت سابق كافة الوزارات بموجب الكتاب المرقم28011 والمؤرخ في 29 / 8 / 2022 والخاص بتخصصات المنقولين لغرض تزويدها بأعداد ومبالغ الموظفين المنقولين من وزارة الى وزارة اخرى خلال سنة2021 لتأمين رواتبهم ومخصصاتهم التي يتقاضونها للدوائر المنقولين إليها”، داعية “جميع الوزارت الى سرعة تزويد دائرة الموازنة بأعداد الموظفين المنقولين ومبالغ تخصيصاتهم المالية بالسرعة الممكنة من أجل حسم قضية هذة الشريحة”. انتهى 29/ن33

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