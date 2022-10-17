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المستقلون ينقسمون بين المشاركة بحكومة السوداني والمعارضة .

أكد النائب المستقل باسم خشان ، اليوم الاثنين ، وجود انقسام في مواقف النواب المستقلين بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال خشان ، ان “هناك من يريد المشاركة من خلال حقائب وزارية ، وهناك من يريد البقاء في المعارضة النيابية لمراقبة الاداء والعمل الحكومي”.

وأضاف أن “هناك بعض النواب المستقلين بدأوا حوارات مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ليكونوا جزءا من حكومته” ، معربا عن أمله في أن تكون “الحكومة الجديدة وفق الأطر الصحيحة”. سيكون عكس الحكومات السابقة “.

وكان قيادي في الإطار التنسيقي قد كشف ، في وقت سابق اليوم الاثنين ، عن تفاصيل تشكيل الحكومة التي ينوي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تشكيلها.

ان “الكابينة الوزارية للحكومة السودانية ستتكون من 22-24 وزارة توزع 4 وزارات لتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ووزارتين لتحالف عزم. برئاسة مثنى السامرائي ، و 4 وزارات ، 3 منها تذهب للحزب الديمقراطي الكردستاني ، وواحدة للاتحاد الوطني ، 12 وزارة تذهب للإطار التنسيقي ، 4 لدولة القانون ، 6 لحزب الفتح. تحالف وزارتان لتحالف المستقلين.

وأوضح أن “توزيع الحقائب الوزارية يتم وفق نظام النقاط ، فلكل 5 نواب حقيبة وزارية ، وكل 15 نائبا هي وزارة سيادية” ، مبينا أن “مجلس الوزراء الوزاري غير جاهز حتى اللحظة ، وهو غير جاهز”. وأعرب عن أمله في أن يعرضه السودانيون على مجلس النواب الأسبوع المقبل “.

 

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