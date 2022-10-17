برقية تهنئة السيد رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد إلى السيد رئيس جمهورية العراق الفدرالي

فخامة رئيس جمهورية العراق الفدرالي عبداللطيف رشيد المحترم

يسعدنا أن نبعث لفخامتكم، بإسم ممثلية اقليم كوردستان في بغداد، بأصدق التهاني القلبية للثقة العالية التي أولاكم اياها مجلس النواب العراقي وتسنمكم مهام رئاسة الجمهورية لينهي الأنسداد السياسي الذي استمر أشهر، متمنين لكم التوفيق والسداد في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد و دفع مسيرة العملية السياسية نحو تحقيق أهداف و مطالب الشعب العراقي الكريم بجميع مكوناته.

فخامة الرئيس

لاشك ان عراق اليوم بحاجة إلى تظافر جهود جميع القوى السياسية والتعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب لوضع العراق على السكة الصحيحة وبناء مادمرته الحروب في الحقبة الماضية والفساد الكبير الذي نخر جسد بلدنا العزيز بعد التغيير لأستعادة ثقة الجماهير بالقوى السياسية المتصدية لحكم البلاد.

نجدد تهانينا لفخامتكم متمنين لكم التوفيق والسداد في إنجاز مهماتكم الوطنية الدستورية، وبالاخص إيجاد حلول جذرية للخلافات القائمة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، ووضع نهاية لها وفق القانون والدستور.

فارس عيسى عبدالكريم

رئيس ممثلية اقليم. كوردستان في بغداد

١٧تشرين الثاني ٢٠٢٢

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط