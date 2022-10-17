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تحطم طائرة عسكرية روسية بمدينة ييسك

تحطم طائرة سوخوي 34 – أرشيفية

وزارة الدفاع الروسية تؤكد تحطم طائرة من طراز Su-34 في فناء إحدى المناطق السكنية بمدينة ييسك جنوبي روسيا.

  • سبب التحطم، كما تنقل الوزارة عن قائد الطائرة، هو عطل أصاب إحدى محركاتها أثناء الإقلاع، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزان الوقود.
  • قائد الطائرة غادرها بشكل اضطراري.
  • نقلت وكالة تاس عن خدمة الطوارىء أن الحادث اسفر عن تضرر 15 شقة وأن مساحة الحريق بلغت نحو ألفي متر مربع.
  • الطائرة كانت تقوم بمهام تدريبية وعلى إثر تحطمها امتد الحريق إلى مبنى سكني مكون من تسعة طوابق.
  • مقتل شخصين وإصابة 15 من جراء سقوط الطائرة الحربية.
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