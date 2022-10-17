تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية وبافل طالباني في قصر السلام

اجتمع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني والدكتور عبداللطيف رشيد رئيس الجمهورية وجنين بلاسخارت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بمنزل مام جلال في بغداد.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة للبلاد والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم المزيد من الخدمات وتجاوز وضع الانسداد السياسي الذي يشهده العراق.

وشدد الاجتماع على الحوار الوطني بين الأطراف من أجل إكمال الإجراءات القانونية والدستورية وتشكيل حكومة قوية خدمية تلبي تطلعات الجميع وتبعث على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتكون حامية لحقوق جميع العراقيين.

وأعربت الأطراف الثلاثة خلال الاجتماع عن حرصها على تعزيز دعائم الدولة وتثبيت سلطة القضاء وتأمين بيئة مناسبة مؤاتية لمواجهة الفساد ومنع هدر المال العام.

وطالب الاجتماع المؤسسات الدستورية بخدمة الجميع دون تمييز والعمل على حل المشكلات بين الإقليم وبغداد.

وشدد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني على حل المشكلات بين الإقليم وبغداد على أساس الدستور، وقال: يجب ألاَ يخلط مرة أخرى بين مصالح الناس والقضايا القومية والوطنية والصراعات السياسية، مضيفا أنه يجب أن نتبع نهج الرئيس مام جلال وأن يكون الحوار أساسا لحل المشكلات.

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