رسميا.. “الاستثنائي” بنزيمة يتوج بالكرة الذهبية

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية (بالون دور) للمرة الأولى في تاريخه، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ، والبلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وحصل بنزيمة على أعلى عدد من أصوات الصحفيين المختارين من حول العالم، وهو المعيار الذي حددته مجلة “فرانس فوتبول” المانحة للجائزة.

وتألق بنزيمة بشكل لافت هذا العام، وقاد فريقه ريال مدريد للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتصدر لائحة الهدافين في البطولتين.