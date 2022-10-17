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رسميا.. “الاستثنائي” بنزيمة يتوج بالكرة الذهبية

بنزيمة حاملا الكرة الذهبية

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في باريس مساء الاثنين.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية (بالون دور) للمرة الأولى في تاريخه، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ، والبلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وحصل بنزيمة على أعلى عدد من أصوات الصحفيين المختارين من حول العالم، وهو المعيار الذي حددته مجلة “فرانس فوتبول” المانحة للجائزة.

وتألق بنزيمة بشكل لافت هذا العام، وقاد فريقه ريال مدريد للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتصدر لائحة الهدافين في البطولتين.

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