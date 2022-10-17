فيديو.. مطاردة بين الشرطة الروسية ورجل “يحاول الفرار من التجنيد”

أظهرت لقطات مطاردة وقعت بين الشرطة الروسية ورجل كان يحاول الهرب من تسليمه إخطارا بالتجنيد الإجباري بغرض المشاركة في الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا.

ويظهر مقطع قالت تقارير متعددة إنه التقط من مبنى سكني في مدينة سانت بطرسبرغ رجلا يحاول الفرار من فردين في الشرطة داخل منطقة سكنية.

ونشر مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنتون غراشتشينكو، المقطع عبر حسابه في تويتر.

وتمكن الرجل من الركض بعيدا عن الشرطيين اللذين حاولا تسليمه إخطار التجنيد في شقته.

لكن بعد مطاردة استمرت بعض الوقت، تمكن الشرطيان من تطويقه والإمساك به.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، في 21 سبتمبر، تعبئة “جزئية” تشمل رسميا 300 ألف من جنود الاحتياط من أجل المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت مقاطع وصور لأعداد كبيرة من الرجال، معظمهم من المناطق الريفية النائية في روسيا، أثناء نقلهم بالحافلات إلى معسكرات التدريب.

لكن أول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية أدت إلى استياء واسع النطاق، وأجبرت آلاف الرجال على الفرار عبر الحدود نحو فنلندا وكازاخستان وأرمينيا ومنغوليا ودول أخرى.

وأكدت السلطات الروسية أن تعبئة 300 ألف عنصر احتياط تشمل فقط “الأشخاص الذين لديهم خبرة عسكرية”، لكن تم تسجيل عدد كبير من حالات استدعاء لأشخاص من الأعمار كافة في جميع أنحاء البلاد.