كركوك تفتتح مطارها أمام الرحلات الداخلية والخارجية

بغداد/ نبأ مشرق

افتتح وزير النقل ناصر الشبلي، أمس الاحد، مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد سنتين من الانتظار.

وقال المستشار الأمني لمحافظ كركوك أركان المساري في تصريح إلى (المدى)، إن “حلم أهالي كركوك أصبح حقيقة بافتتاح مطار المحافظة الدولي”.

وتابع المساري، أن “افتتاح المطار كان من قبل وزير النقل ناصر حسين الشبلي ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور وزيرة المالية وكالة هيام نعمت كوبرلو، ومحافظ كركوك راكان سعيد علي الجبوري ورئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي”.

وأشار، إلى أن “المطار فتح أبوابه أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد سنتين من الانتظار”، لافتاً إلى أن “الحكومة كانت قد وجهت بضرورة انجاز المشاريع المهمة في العراق منها مطار كركوك الدولي”.

وأوضح المساري، أن “هذا المنجز يضاف إلى سلسلة إنجازات هذه الحكومة، بافتتاح صرح حضري مهم له مردود اقتصادي لكركوك ويوفر فرص عمل عديدة لأبناء المحافظة”.

وبين، أن “المطار دخل إلى الخدمة بداية من الأمس، وسيسهل عملية النقل والشحن بما يدعم الاقتصاد الوطني”.

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