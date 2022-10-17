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لايـا وَعـَـدْنـَــــه

لايـا وَعـَـدْنـَــــه
ميسون نعيم الرومي

اشبعنه (ثـَـمـْـن) اسنين والوطن منهار
تحت (العبايه) اليوم .. بيده الحكم صار
***
بيده الحكم هالصار .. لايا وعدنه
ردينه خويه اردود .. للي ذبحـنه
***
ردينه (عشر) اسنين وياهه (خمسه)-
رد او اجه هاليوم .. لا والله وكسه
***
لاوالله وكسه شـلون يرضه شـعبنه
نص العراق انباع .. داعش ذبحنه
***
يحكم اشلون ايصير (طالع كفاله)؟
مستگوي بالقانون .. اشبعنه عماله
***
يسـتنجد (الدســتور) رايـد حمايـه
حسب الطلب هالصار، يوميه غايه
***
حسب الطلب خو صار دستور الاسود
يتگـلـَّـب اهـنا واهـناك .. (الله اولحد)-
***
يتگلب ابلايه احـدود يـتـلون الوان
ليوين الحكم والشور.. بيدچ يطهران
***
مشبعتي بسچ عاد ! كافي يـ (ايران)-
انتي واذيول اهواي ! مقسومه الوان
***
ذيولچ اخذي اوياچ .. كفي الأذيه
نص النفط بالجيب .. شن هالبليه
***
صار العراق اتراب وامهلس الريش
والشعب بالحرمان مايگدر ايعيش
***
عيشة مهانه اوذل والنوبه ارهاب
لو قتل لو ترويع والجرح ما طاب
***
بعد الجرح ماطاب .. من ذيـچ الســنين
انباعن (بنات) احرار .. دمعتنه بالعين
***
دمعـتـنه تجـري اتـصب .. ذبحو ولدنَـه
بـ (سبايكر) اليي صار مـ (انسينه) احنه
***
جـرح الوطن (لچموه) يوميه محنه
يمته الخلاص اشلون ! طالت الونه
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16 / تشرين الأول /2022
ســــــــــــــــــــــتوكهولم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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