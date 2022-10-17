لايـا وَعـَـدْنـَــــه

ميسون نعيم الرومي

اشبعنه (ثـَـمـْـن) اسنين والوطن منهار

تحت (العبايه) اليوم .. بيده الحكم صار

***

بيده الحكم هالصار .. لايا وعدنه

ردينه خويه اردود .. للي ذبحـنه

***

ردينه (عشر) اسنين وياهه (خمسه)-

رد او اجه هاليوم .. لا والله وكسه

***

لاوالله وكسه شـلون يرضه شـعبنه

نص العراق انباع .. داعش ذبحنه

***

يحكم اشلون ايصير (طالع كفاله)؟

مستگوي بالقانون .. اشبعنه عماله

***

يسـتنجد (الدســتور) رايـد حمايـه

حسب الطلب هالصار، يوميه غايه

***

حسب الطلب خو صار دستور الاسود

يتگـلـَّـب اهـنا واهـناك .. (الله اولحد)-

***

يتگلب ابلايه احـدود يـتـلون الوان

ليوين الحكم والشور.. بيدچ يطهران

***

مشبعتي بسچ عاد ! كافي يـ (ايران)-

انتي واذيول اهواي ! مقسومه الوان

***

ذيولچ اخذي اوياچ .. كفي الأذيه

نص النفط بالجيب .. شن هالبليه

***

صار العراق اتراب وامهلس الريش

والشعب بالحرمان مايگدر ايعيش

***

عيشة مهانه اوذل والنوبه ارهاب

لو قتل لو ترويع والجرح ما طاب

***

بعد الجرح ماطاب .. من ذيـچ الســنين

انباعن (بنات) احرار .. دمعتنه بالعين

***

دمعـتـنه تجـري اتـصب .. ذبحو ولدنَـه

بـ (سبايكر) اليي صار مـ (انسينه) احنه

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جـرح الوطن (لچموه) يوميه محنه

يمته الخلاص اشلون ! طالت الونه

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16 / تشرين الأول /2022

ســــــــــــــــــــــتوكهولم

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