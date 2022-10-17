ملك السعودية: أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد العاهل السعودي، في كلمته أمام مجلس الشورى، على أن السعودية تعمل جاهدة على دعم واستقرار وتوازن أسواق النفط، مضيفًا أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي.

وأشار إلى أن المملكة كانت ولا تزال وسيطة للسلام ومنارة للإنسانية للعالم قاطبة، وأنها ملتزمة بمساعدة الدول المحتاجة والمتضررة من الكوارث والأزمات.

وأكد العاهل السعودي، أن أمن الشرق الأوسط واستقراره يتطلب إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، كما تطرق إلى الأزمة اليمنية، وقال: “نأمل أن تؤدي الهدنة الأممية في اليمن لإنهاء الأزمة وصولا لحل سياسي.

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