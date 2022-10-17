نائب: اخراج القوات الامريكية ملزم للحكومة المقبلة

دعا النائب عن تحالف الفتح مرتضى الساعدي، الاثنين، القوى السياسية الى توحيد الصفوف لاخراج القوات الامريكية من العراق، معتبرا قرار خروجها من البلاد ملزم للحكومة الجديدة.

وقال الساعدي في حديث ان “قرار مجلس النواب لسنة ٢٠٢٠ الخاص باخراج القوات الأجنبية من البلاد ملزم لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني”.

وأضاف أن “حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي تنصلت من مسؤوليتها بشان قرار إخراج القوات الامريكية”.

وكان رئيس تجمع السند الوطني أحمد الاسدي اتهم في حديث سابق حكومة تصريف الأعمال بالتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر، لافتا إلى أن حكومة الكاظمي تعمل على تسويف ملف الاغتيال والتغطية على المجرمين.انتهى 25 ح

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