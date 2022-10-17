‏طالما وجد تأصيل شرعي للسرقة، فالسرقة باسم الله مستمرة

جسار صالح المفتي

ولذلك اقول ان لصوص التدين البشري مثل شجرة ملعونة قسمها الظل إلى شطرين ، نصفها الأول يعبده ونصفها الثاني يسرقه.

ليس كل السرقة حرام.. موظف استولى على مخلفات الشركة وتم حبسه بتهمة السرقة.. ما الحل؟ المشرع فرق بين المال المتروك والمملوك.. الأول مباح والثاني مُجرم.. والنقض: سرقة الأشياء المتروكة تخرج عن دائرة التجريم والتأثيم …خوش تخريجه وتنطبق على الكثييييييييييييييير من التجاوزات \\\ يجب قبل الخوض في تلك الإشكالية لابد من الحديث عن جريمة السرقة حيث تعتبر من أشهر وأقدم الجرائم الواقعة على الأموال، وتعريفها من الناحية اللغوية هي – أخذ المال خفية – أما من الناحية القانونية هي – اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه – ومن تعريف الفقه للسرقة يتضح أنه يجب أن ينصب فعل الاختلاس أو الأخذ على مال وأن يكون هذا المال منقولا وأن يكون مملوكا للغير، فإذا توافرت الشروط السابقة في محل السرقة، وقام الجاني بأخذ هذا المال والاستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه وهو ما يشكل قوام الركن المادي لهذه الجريمة، وكان الجاني عالما حينها أنه يأخذ مالا ً منقولا ً مملوكا لغيره بدون رضاء صاحبه، واتجهت إرادته المعتبرة قانونا إلى تحقيق النتيجة المرجوة من تمام الركن المادي وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة، فإننا نكون أمام جريمة سرقة، وأضاف فقهاء القانون ركنا خاصا بالإضافة إلى الأركان الثلاثة السابقة وهو “نية التملك”…… يشترط في موضوع السرقة أن يكون مملوكا للغير، فالسرقة اعتداء على الملكية ولا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالاً مملوكا للغير، ذلك أنه إذا وقع الفعل على مال يملكه المتهم فهو استعمال لحقه عليه وتكون السرقة في هذه الحالة مباحة، بمعنى أدق إذا تم الاستيلاء على مال غير مملوك لأحد، فلا تقوم السرقة، لأن مثل هذا الفعل لا يتضمن فكرة الاعتداء على ملكية الغير، ويكون المال غير مملوك لأحد إذا كان مباحا إما بحسب أصله وإما بالترك أو التخلي عنه… والأشياء المباحة هي أشياء غير مملوكة لأحد، ولم تكن في وقت ما مملوكة والاستيلاء عليها سبب لاكتساب ملكيتها، ومن ثم لا محل لقيام السرقة به، ومن أهم الأمثلة على الأشياء المباحة الثروات الطبيعية في الكون، فمن استولى على شيء منها فهو ليس بسارق، بل يعد باستيلائه عليه مالكا له، فمن انتزعه منه كان سارقا له، فالمياه في البحر أو النهر والاسماك والطيور والحيوانات البرية أشياء مباحة، ومن ثم لا يعتبر سارقا من اصطاد سمكا من البحر، بل يعتبر مالكا له، ومن يعتدي على ما اكتسبه من ملكية وحيازة كان سارقا… ويلاحظ أن إعطاء الدولة حق الامتياز لأحد الأشخاص بالصيد في بقعة معينة من الغابة أو في منطقة معينة من البحر أو النهر لا يعطي لصاحب حق الامتياز تملك الحيوانات أو الأسماك الموجودة في مكان الامتياز إلا إذا كان قد اصطادها فعلا وأصبحت في حيازته، فإذا زاحمه واصطاد فيها شخص آخر، فإنه يتملك ما يخرجه منها ولا يعتبر سارقا وإن كان فعله هذا يعد إعتداءا على حق الامتياز، ويجب آلا يثور الخلط بين الأموال المباحة وبين الأموال المملوكة للدولة، فبينما الاستيلاء على الأموال المباحة يعتبر طريقا لاكتساب الملكية، فإن الاستيلاء على أموال الدولة يعتبر سرقة.

وتطبيقا لذلك يعد سارقا من يختلس زهورا من حديقة عامة أو يقتلع أشجار من طريق عام أو يأخذ أحجار من المحاجر، ويقصد بالأموال المملوكة للدولة والتي يعتبر الاستيلاء عليها سرقة “تلك الأموال المملوكة لها ملكية مدنية، أما الجبال والصحاري والتي لم تضع الدولة يدها عليها فهي وإن كانت مملوكة للدولة إلا أن هذه الملكية تعتبر من قبيل الملكية السياسية العليا التي تكون للدولة على كل إقليمها، وتطبيقا لذلك فإن أخذ الأحجار من الجبال من غير المناطق المخصصة للمحاجر أو أخذ الرمال من الصحراء لا يعتبر سرقة إلا في صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة، وتعتبر الآثار مملوكة للحكومة والاستيلاء عليها يعد سرقة أيا كان موقعها …. تنص القواعد المدنية على أن المنقول يصبح بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته، فالشيء المتروك هو ما استغنى عنه صاحبه بالتخلي عن حيازته وبنية إنهاء ملكيته عليه، فيعتبر بعد ذلك لا مالك له، فإن استولى عليه شخص آخر لا يعتبر سارقا، ومثال الأشياء المتروكة الملابس التي تخلى عنها أصحابها والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام، فمن عثر على شيء في الطريق من قبيل المهملات وأخذه فلا يعد سارقا، وقد عرفت محكمة النقض المصرية الشيء المتروك بأنه: “هو الذي يستغني عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان عليه من ملكية فيغدو بذلك لا مالك له“.

والعبرة بذلك بواقع الأمر من جانب المتخلي عن المال وليس بما يدور في خلد الجاني والتحري عن هذه الحقيقة يدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي يبحث في الظروف التي يتبين منها أن الشيء متروك أم لا، والمصدر القانوني للصيرورة الشيء متروكا هو “التخلي” وقوامه عنصران: عنصر مادي، وهو إخراج الشيء من الحيازة وعنصر معنوي، هو نية النزول عن حق الملكية الثابت على الشيء ولا يحول دون اعتبار الشيء متروكا أن تكون قيمته كبيرة، طالما أن نية التخلي عن الملكية ثابتة، ولا يحول كذلك دون اعتبار الشيء متروكا أن ترخص السلطات العامة لشخص بالاستيلاء على الأشياء المتروكة في مكان معين، ذلك أنه لا يتملكها إلا إذا استولى عليها بالفعل، وتطبيقا لذلك إذا رخصت سلطات مدنية لشخص بجمع القمامة من شوارعها ولكن شخصا آخر استولى على أشياء منها قبل جمعها، فلا يرتكب سرقة\\\.

علينا أن نشكر الله لعدم استجابته لدعائنا على الكفار بالهلاك والدمار على مدار الف واربعمائة عام وإلا كنا اليوم نسكن الخيام ونسافر على البغال والحمير ونتواصل بالحمام الزاجل ونتداوى بالحبة السوداء وبول البعير…

السيد رئيس جهاز الادعاء العام المحترم.###

م / منع سفر

تحية طيبة …

نظـرا لقـرب أنتهـاء حكومـة تصـريف الأعمـال اليوميـة وهـي حكومـة مؤقتــه ناقصــة الصـلاحيات لا يحـق لـهـذه الحكومـة البـت بـالأمور المهمـة والمصيرية ولـيـس لـهـا حـق عقـد الاتفاقـات والتعاقدات وإبـرام العقود والمشاريع الداخلية والخارجية او التعيين للدرجات الخاصة.

وفـق مـاجـاء بقـانـون النظـام الـداخلي لمجلـس الـوزراء المـرقم (۲ ) لسنة ٢٠١٩ في المادة (٤٢)

وكـذلك منـع سـفـر جميـع أصـحـاب الـدرجات الخاصـة فـي حكومـة تصريف الأعمال من مدير عام فما فوق عليـه اطـلـب والـتمـس مـن سيادتكم وبالسرعة الممكنـة منـع سـفـر كـل من

1- مصطفى الكاظمي ٢- احسان عبد الجبار 3- مشرق عباس 4-كاظم هيلان السهلاني 5- مهند نعيم 6 – حسين علاوي 7- نبيل جاسم 8 – طيـف سـامي محمد وجميع كابينة الكاظمي الوزارية ومستشاري وجميع الوكلاء والمدراء العامين وخصوصا مدير عام مصرف الرافدين( عبد الحسن جمال عبد الله) ومدير عام الهيئة العامة للضرائب( محمد حمزة مصطفى) بمنع سفرهم خارج العراق لحـيـن بـراءة ذمتهم القانونيـة وأنتهـاء كافة الاجراءات التحقيقيـة والقضائية الخاصة بهم من فساد مالي واداري وهدر العام

رسمياً من سجلات مجلس الوزراء : 152 شخص يستلمون 6 رواتب 463 شخص يستلمون 5 رواتب 972 يستلمون 4 رواتب 64018 يستلمون 3 رواتب أكثر من ربع مليون يستلمون 2 راتب يكلفون الدولة 18 مليار و900 مليون دولار سنوياً 99% منهم سياسيين وأحزاب ورفحاء

من مصائب احزاب النهب

جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية : 250 الف شخص يستلمون اكثر من راتب تكلف الموازنة 18 مليار دولار سنويا

في سوق #الكلاب كان رجل يبيع كلبين أحدهما كبير والأخر صغير سأله أحد الماره عن #الأسعار فاجأب أن الكلب الكبير بدينار والصغير بضعف فتعجب #الرجل لماذا #الضعف قال لأن الكبير كلب والصغير كلب أبن كلب.

هاشمي رفسنجاني يقول عندما شاهدت المعارضة العراقية الموجودة في ايران كيف تعدم الأسرى العراقيين وتعذبهم ايام الحرب الايرانية العراقية بدئت اشكك بوطينيتي وولائي لايران بسبب ولاء ووطنية هؤلاء لايران بشكل يفوق العقل والتصور

مع جزيل الشكر والاحترام

### قاضي المخابرات

اثبت صدقك وطالب باستقالة

حميد الغزي امين عام مجلس الوزراء

مصطفى غالب محافظ البنك المركزي

الوكيل الاداري لوزارة الداخلية

الوكيل الاقدم لوزارة الصحة والوزير وكالة حاليا

الدرجات الخاصة والسفراء ومدراء التربية و الصحة

انقل استثماراتك في تركيا الى العراق

فك ارتباطك ودع اموال شباكي علي الهادي و الحسن العسكري

اوقف ضريبة عبور الشاحانات التي تمر من سيطرة حولي سامراء والبالغة 1000 دولار لكل حاوية

اوقف ضريبة مناصفة صائدي السمك البسطاء في سدة سامراء

اوقف مناصفة محصول المزارعين في الاسحاقي

اوقف اقتصاديتك التي جعلت من الشوارع الفرعية في المناطق التجارية والطبية كراجات تباع بمزادات رسمية

اوقف مديري كراجي النهضة والعلاوي اللذين يسلماك شهريا 600 مليون دينار

اوقف حاكم الزاملي وقل له من اين لك شراكة نصف تجار السنك

اوقف تحسين الحميداوي الذي كان يمسك استثماراتك في تركيا وقل له من اين تم تمويل اعتصام البرلمان وكم هي المبالغ الذي اخذتموها من تجار الشورجة والرصافي

والقائمة تطول

حينها تكلم عن اتباعك اللذين سال لعابهم للمناصب في تشكيلة السوداني

الاطار التنسيقي يرفض تولي الامير تشارلز العرش في بريطانيا و يصر على ترشيح محمد شیاع السوداني

انتم هكذا بلا مبدأ ويحيط بك لصوص قتلة مجرمون ، هل اذكرك بمولات العيساوي او مطار ابو اكثم

لو نخليها مستورة؟

#قاضي_المخابرات

###تحت ادارة هذه الثله المؤمنه( المالكي والعامري والخزعلي والسنيد وابو تراب والعسكري والبطاط وزيدان والمحمود و قنبر والاسدي والبياتي والفتلاوي والحكيم والحلبوصي والسوداني والفياض وووووابو كلل و علي غلام ومحسن علي اكبر المندلاوي الكردي الفيلي ووووووووو) اضاع العراق بحدود 400-450 مليار دولار حسب مصادر رسميه عراقية وتقديرات دولية امميه !!! لعد لو حاكمنا كافر كان اشكد ضيعنه

وتولى نوري المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي منصب رئاسة الوزراء العراق للأعوام 2006 – 2014. في

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي إن المقدار الحقيقي للأموال “الضائعة” يقدر بـ400 -450 مليار دولار أميركي”، أي نحو 40 بالمئة من مجموع موازنات العراق.

مبلغ 400 مليار يعتبر كافيا لبناء 400 ألف مدرسة نموذجية بقيمة مليون دولار للمدرسة الواحدة

#### فائق زیدان موظف في الحرس الثوري الايراني ورئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي فائق زيدان ومساعده في تنفيذ الاوامر الايرانية وهو رئيس محكمة التمييز الاتحادية العراقية مدحت المحمود نبشر العراقيين الأصلاء بأن محاولة هروب هؤلاء القضاة من العدالة محال !! وسوف لن تستطع اي دولة من ايواء هؤلاء الذين خانوا الامانة والبلد وتستروا على الفاسدين والمجرمين في العراق ، وامر نهايتهم بات محتوما !! هو امرالله

***** لا تحدثني عن ثروة أي بلد وأهله مشحونين بالحقد والعنصرية والمناطقية والجهل والحروب

نيجيريا من أكثر الدول غنى بالثروات والمعادن ، ومن أكبر دول العالم المصدرة للبترول ، ولكن انظر إلى حالها ووضعها والسبب أن الإنسان فيها مشبّع بالأحقاد العرقية ومحمّل بالصراعات !!!!

فيما

سنغافورة البلد الذي بكى رئيسه ذات يوم ، لأنه رئيس بلد لا توجد فيه مياه للشرب! اليوم يتقدم بلده على اليابان في مستوى دخل الفرد..!!!

في عصرنا الحالي الشعوب المتخلفة فقط هي التي مازالت تنظر لباطن الأرض ما الذي ستخرجه كي تعيش، في الوقت الذي أصبح الإنسان هو الاستثمار الناجح والأكثر ربحاً…

هل فكرت وأنت تشتري تلفون جلكسي أو أيفون كم يحتاج هذا التلفون من الثروات الطبيعية ؟

ستجده لا يكلف دولاراً واحداً من الثروات الطبيعية، جرامات بسيطة من الحديد وقطعة زجاج صغيرة وقليل من البلاستيك، ولكنك تشتريه بمئات الدولارات تتجاوز قيمته عشرات براميل النفط والغاز، والسبب أنه يحتوي على ثروة فكرية تقنية من إنتاج عقول بشرية!!!

هل تعلم أن إنسانا واحدا مثل “بل غيتس” مؤسس شركة مايكروسوفت يربح في الثانية الواحد 226 دولارا، يعني ما يملكه اليمن ودول الخليج من احتياطي للثروات لن تستطيع مجاراة شركة واحدة لتقنية حاسوب !!!!

هل تعلم أن أثرياء العالم لم يعودوا أصحاب حقول النفط والثروات الطبيعية، وإنما أصحاب تطبيقات بسيطة على جوالك؟

هل تعلم أن أرباح شركة مثل سامسونج في عام واحد 327 مليار دولار، نحتاج لمئة سنة لنجمع مثل هذا المبلغ من الناتج المحلي..!!

أخي في الشمال أو الجنوب، في الشرق أو الغرب من الوطن العربي، أيها الواهم بأن لديك ثروة ستجعلك في غنى دون الحاجة إلى عقلك دع عنك أوهامك، فلا ثروة مع عقلية البهائم..

هُزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية ، وفي أقل من خمسين عاماً انتقمت من العالم بالعلم والتقنية ، وبقي الأغبياء يسألونك عن مذهبك أو من أي قبيلة أنت…؟

*****هل تعلم إن عدد أفراد حماية عمار الحكيم يبلغ 1613 شخص من ضمنهم ۱۹۲ ضابط برواتب شهرية تبلغ مليارين و٤٩٣ مليون و ۸۳۳ دينار عراقي وتبلغ سنوياً 30 مليار دينار من خزينة الدولة علماً أن عمار لا يحمل أي صفة حكوميـة سوى إنه رئيس حزب «ديني» المركز الوطني لكشف الفاسدين في العراق

برلمان اللصوص ينتخب محسن علي أكبر نامدار (يحمل الجنسية الإيرانية) لمنصب نائب رئيس البرلمان العراقي وهو قيادي في ميليشيا العصا..ئب وأحد واجهاتها الإقتصادية حيث يمتلك جامعة الفراهيدي الأهلية والمستشفى العالمي الخاص للجراحات ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي ومكاتب حوالات شمس البحر ويعرف نفسه بإسم : محسن مندلاوي

هل المالكي رشح السوداني؟

https://www.youtube.com/watch?v=-PQSiNZFyUM

 هل المالكي رشح السوداني؟ 📺 تردد السومرية: 11315 ميغاهيرتز يعرض كل سبت والاثنين والأربعاء في الساعة 21:00 مساء بتوقيت بغداد بالمختزل برنامج حواري يهتم ويراقب ويتحرى بالشؤون السياسية والاجتماعية العراقية، تقديم … www.youtube.com

الراي العام المحايد ونقصد بالمحايد الذي لا يميل لطرف لصالح طرف اخر من القوى المتصارعة (الاطاروالصدريين).. ينظر لترشيح (محمد شياع السوداني).. بالنقاط التالية:

1. مخادع .. فانسحب منحزب الدعوة .. بالاتفاق مع الحزب بعد ان وجدوا الراي العام ضد المتحزبين وخاصةللدعوة..

2. انه شارك بكل الحكومات الموبوءة بالفساد والفشل.. (مثل الدلالة يفتر هناك وهناك).. ممثلا لحزب الدعوة وقائمةالمالكي (دولة القانون).. اي هو ضمن (حكومات عدة لم تخدم الشعب ولكن تخدم صفقاتهمالحزبية واجنداتهم الخارجية ومصالحهم الشخصية)..بمعنى (لو كان نزيه لما بقى معالفاسدين).. وكيف يطور ويحارب المليشياتوالفساد ومن اوصله كمرشح لرئاسة الوزراء (نوري المالكي وقيس الخزعلي وابو الاءالولائي)؟ وهو تحت امرهم .. فاخر ما يفكر به امثال محمد شياع السوداني نهوض العراقوتطويره وتنظيفه من الفساد وحل المليشيات.. ومواجهة التغول الاقليمي وخاصةالايراني..

3. انه ضمن قائمة ترأست رئاسة الوزراء لسنوات وسنوات.. واشتهرت بالفساد.. وهو لا يخرج عن فلكها..

4. هو اكثر من استلم وزارات بالوكالة.. بعد نوري المالكي..

حيث حزب الدعوة كانوا يعتمدون عليه بحيثيوكلونه وزارات بالوكالة اضافة لوزير بوزارة اصالة.. وباكثر الوزارات فسادا كممثل للدعوة والمالكي خصوصا.. لثقة حيتانالفساد به.. فنتعجب كيف يروج المشبوهين والسذج (بان السوداني نجح بعمله)؟؟ نسالكيف؟ ومقياس النجاح بالنسبة للشعب ام للطبقة المتنفذة التي رشحته؟

– فقد سلم(وزارة المالية وكالة 2014).. وهي السنة التي لا توجد فيها ميزانية ختامية..

– وسلم (وزارةالصناعة وكالة 2016).. فاين الصناعة يا سوداني؟

– وسلم (وزارةالزراعة 2011) والعراق بظله يستورد منتوجاته الزراعية من خارج الحدود..

اي بظل السوداني العراق بلا زراعة ولاصناعة..وفساد مالي مهول..وحصة تموينية (مسروقة).

حيث استلم (وزارة التجارة 2015)…. اضافة لتسليمه وزير لحقوق الانسان 2010 ..(فاين حقوق الانسان بالعراق.. ؟ ). .. (فعن اي رجل مرحلة يروج له اللوكية).. ولاننسى انه تم تسليمه محافظ لميسان 2005 .. ورئيس الهيئة العليا للمسالة والعدالة وكالة 2011..ورئيس هيئة السجناء السياسيين وكالة 2014 .. ووزير الهجرة والمهجرينوكالة 2014.. .. ووزير العمل والشؤونالاجتماعية 2014 .. ويعتمد عليه حزب الدعوة لسنوات ليكون ممثلا لهم.. بهذهالحكومات..

عليه محمد شياع السوداني.. براي الشارعالعراقي والعربي الشيعي خاصة هو:

1. مجرد (مقود سيارةلنوري المالكي).. يحركه باي اتجاه يريد.. اي دمية المالكي المفضلة..

2. انه مجرد (دلالة)..مثل الدايحة.. (فاخذ كل هذه المناصب كوزير ورئيس هيئات) وما اروح لمنصب الا ونجدهباخر.. كانه ماخذ وزارات العراق (كبالة) ورث اهله.

3. ليس له استقلاليه..ولا يعرف له اي مشروع سياسي ..

4. انه مجرب والمجرب لايجرب.. فرجعنا لنفس الوجوه الكالحة وتدوير للنفايات السياسية.

5. انه من جماعة الذيوللايران.. وينتمي لقائمتهم قائمة (الاطار).. فكيف سوف يواجه المليشيات والسلاحالمنفلت الذي تحمله والمخدرات التي تتاجربها.. ؟

6. انه مرشح مرضي عنه ايرانيا..

7. رشح ليكون كبقية رؤساءالوزراء السابقين مجرد (عراب).. ضامن لعدم مس سلاح المليشيات ويضمن عدم نهوض العراق صناعيا وزراعيا وخدميا وبمجال الطاقة.. حتى تبقى السوق الداخلية العراقيةمحتلة من قبل البضائع الايرانية بعشرات المليارات الدولارات تصب لايران من خزائنالعراق..

8. انه لا يمثل الشروكالعراقيين (العرب الشيعة) بوسط وجنوب العراق.. ويذكرنا وزيرة الصحة (عديلة حمود)وهي ايضا شروكية وكانت تمثل جحش من جحوش الشيعة .. تتقرب للمالكي بنهب وزارةالصحة.. ومنها ملف (النعل) بصفقة بمئات الملايين.. تخيلوا؟

9. أن السوداني مع نوري المالكي (كعزة الدوري بالنسبة لصدام الحسين) .. اي يدور بفلكه..

10.انه ملوث .. بالرواتب البرلمانية والوزاريةالمهولة.. والسيارات المصفحة و الحمايات ..

وبدع مخصصات التحسين المعيشي التي وحدها(100 مليون) تسلم للبرلماني.. ببداية وصوله.. غير مخصصات مهولة اخرى.. التي استلمها في وقت ملايين العراقيين تحت خطالفقر وعاطلين عن العمل ومشردين وبلا مساكن.. اضافة الى الايفادات والجولاتوالسفرات له ولعائلته..

11.محمد شياع السوداني.. لمن يدعي (هو نزيه ولم يشارك بالفساد).. نقول ..

حال السوداني حال احد افراد العصابة.. حيث بكل عملية اجرامية.. يوضع خارج البناية للمراقبة .. وبعد انتهاء جريمة القتل اوالسرقة.. يروج بانه (نزيه؟ السؤال نزيه مقارنة بمن؟ الجواب بالتاكيد مقارنة بحيتانالفساد.. والنزيهة لدى حيتان الفساد .. لا يخرج من انه فاسد مثلهم اصلا).. فمن سرق60 مليار دولار.. ليس مثل من سرق بضع مليارات ؟ فالثاني يوصف بالنزيه؟ وهذا ما لايخرج عنه السوداني.. (حسب رؤية الفاسدين بالنزاهة).. فالا بئس ما يفكرون.. (ان لمنكتشف مستقبلا بان السوداني اكثرهم جنيا للثروات المهولة)..

12.(ترويج نزاهة السوداني.. كترويج كفاءة حسين الشهرستاني)؟ والعاقل يفهم..

فتعودنا بعد 2003 ان نسمع تضخيم وترويج لمسميات ما انزل الله بها من سلطان.. لنكتشف بانها السبب بدمار البلد وانها فاشلةوغبية وجشعة ومويوءة بكل منقصة ورذيلة.. فروج بان (حسين الشرستاني عالم نووي..وهلم جر) ليستلم الشهرستاني المناصب كوزارة الكهرباء ووزارة النفط.. ليتضخم الفساد وتمرر صفقات التراخيص التي كبلت العراق اقتصاديا ونفطيا.. وتنهار الكهرباء.. وروج بان (ابراهيم الجعفري فيلسوف) .. لنجد بزمنه حرب طائفية مرعبة.. وفساد مهول.. وتبين بانه (مختل عقليا ومريض نفسيا)واصبح مضحكة للعالمين.. واليوم يروجون لنا (محمد شياع السوداني بانه نزيه)؟؟ ؟..وابصم اذا استلم الحكم لا سامح الله الفساد بالعراق سيكون مهول ايضا..

13.انه (قشمر اذا اخذناه بحسن الظن)..

فكثير من الشخصيات وضعت بمناصب ادارية كمدراء عامين ومسؤولين ووزراء وبرلمانيين.. لمجرد سمعتهم الجيدة بين الناس.. ولكن يشترط عليهم بان لا يوقعون على اي شيءوخاصة اي شيء مالي.. الا بموافقة الحزب او المليشيات التي من وراءه.. وهو يكونكالطرطور يقبل بذلك.. والمؤكد ان محمد شياع السوداني ثاني اخطر عناصر مافية قائمةالمالكي.. ولكنه ضحك على الكثيريين بدعوى هو نزيه..

اما البديل لرئاسة الوزراء يجب ان يكون:

1. قويا ويفضل ان يكون له خلفية عسكرية بالاجهزةالامنية او العسكرية الرسمية المعتمدة.. وليس بالمليشيات والاحزاب ..

2. أن يكون لبقا بكلامه مسترسلا بحديثة واضحا وصريحا بطرحه.. وقوي الشخصية.. لتكون له كارزميا تجذب العراقيين والشارع الغيرالمسيس تحديدا..

3. أن لا يكون منتميا للاحزاب والمليشياتوالتيارات..حتى يكسب الراي العام العراقي والعربي الشيعي خاصة..

4. أن يكون مدعوما من الجيش وقوات مكافحةالارهاب.. ومقبول من المجتمع الدولي والغربي تحديدا..

5. أن يكون له برنامجا سياسيا تصادميا.. لاجتثاثالفاسدين والمافيات والمليشيات .. والوقوف ضد تدخلات الجوار..

6. يعمل على تدويل قضية المياه والفساد والمليشياتبنفس الوقت للحصول على دعم دولي.. لجهوده.. كالتحالف ضد داعش فلم تهزم داعش الا بتحالف دولي لدعم العراق..

7. أن يكون قدوته (مهاتير محمد) الذي نهض بماليزيا ونظفها من الفساد وعمرها..

8. أن يتجه للدول المتقدمة بالعالم لبناء ونهوض العراق بعمالة وطنية محلية.. واذا احتاج العارق لعمالة اجنبية فتجلب من دول شرقاسيا التي تتميز برخصها وتحملها العيش بمعسكرات عمل .. ثم تعاد لدولهم بعد انتهاءالمشاريع التي جلبوا لها.

9. أن يخلو من اي عقد تجاه اي دولة كبرى.. وانيسعى لكسب الدول المتقدمة لبناء ونهوض العراق.. كالامارات التي تعمل فيهاافضل الشركات العالمية الامريكية والصينية والبريطانية..

10. أن لا يكون مجرد مرسال بين الدول الاقليميةوالجوار.. بل يكون مقياس نجاحه اجتثاث الفساد والفاسدين واسترجاع الاموال .. وحلالمليشيات.. ومسك الحدود .. وملف المياه والتصحر.. والقضاء على المخدرات ومروجيهاوتجارها بكل قوة.. وملف الطاقة (كهرباء غاز).. ليكون العراق منتج للطاقة وليسمستورد لها من هذه الدولة او تلك.. (فدولة لا تنتج كهربائها دولة غير مستقلة)..

من ما سبق:

معالجة العراق لا تكمن اولا بمعالجةسياسية..فلا يمكن الجلوس ببيت مليء بالاوساخ ..

بل يجب اولا تنظيفه ثم يسمح بالدخول اليه.. وكذلك لايمكن ان يصدر قرار محايد وفوهات السلاح موجودة .. عليه معالجة العراق اولا تكمن بكنس الفاسدين باجتثاثهم واسترجاع الاموال.. واعتبار جريمةالفساد ضمن خانة (المادة 4 ارهاب) ليواجهون اقسى العقوبات.. وتفعيل قانون الخيانة العظمى والتخابر معالجهات الاجنبية.. والغاء الجنسية الاجنبية ومنع وصولها للمناصب التشريعيةوالتنفيذية والقضائية والعسكرية والامنية والادارية.. وحل جميع المليشيات.. وهذا يتطلب (حل الحشد بعدانتفاء الحاجة له

