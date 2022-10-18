Posted on by

إعلان وظيفة في بريطانيا: مطلوب طيار للملك

الملك تشارلز الثالث

أعلن قصر باكنغهام في بريطانيا، عن وظيفة مميزة لطيار براتب مجزي، سيكون مخصصا للعمل مع “كبار الشخصيات”.

ووفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن طيار الهليكوبتر أو المساعد الذي سيقع عليه الاختيار، سيكون فردا في أعضاء النخبة الخاصة برحلات الملك تشارلز الثالث، المعروفة اختصارا بـTKHF.

وسيكون مقر العمل في قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية بقرية “أوديهام” بهامبشاير، وسيحصل الطيار على راتب جيد، وإجازة سنوية مدفوعة مدتها 5 أسابيع.

ملكة القرن العشرين ووريث عرشها
0 seconds of 5 minutes, 20 secondsVolume 100%
01:40
05:20

وتستخدم العائلة المالكة مروحية من طراز Sikorsky S76 C، حيث استخدمت السنة الماضية في 179 رحلة، بلغت تكلفتها 906 آلاف جنيه إسترليني.

وبحسب إعلان الوظيفة فإن العاملين على رحلات الملك “فريق صغير من الطيارين والدعم الأرضي، يعمل على توفير أعلى مستوى من الخدمة لأفراد العائلة المالكة“.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close