الديوانية تستفيق على نصب “سرادق العزاء” في باحات مدرسة الشهداء لاستيعاب الطلبة

بعد التصريحات المثيرة لوزارة التربية عن حجم انجازاتها وانشاء المدارس وتوفير احتياجاتها، افتتح اهالي قضاء الحمزة في محافظة الديوانية يومهم الثلاثاء، بقيام احدى المدارس في القضاء بحي الشهداء بنصب المخيمات على غرار “جوادر الفواتح”، لإضافة صفوف لغرض استيعاب الزخم في المدرسة.

وابدى المواطنين من اهالي حي الشهداء في محافظة الديوانية ضمن قضاء الحمزة استغرابهم بأول ايام العام الدراسي الجديد عندما انتهجت مدرسة الشهداء طريقة غريبة لإضافة الصفوف واستيعاب الطلبة على غرار مجالس الفواتح.

واعتبر الاهالي ان المدرسة استوحت معالجتها من اوسع ابواب اسمها والمنطقة التي تحيطها المليئة بذوي الشهداء والمضحين والمعوزين في الوقت الذي تعاني محافظة الديوانية من نقص حاد بالمدارس والتوسعات للطلبة بالتزامن مع ازدياد الاعداد وتأخر انجاز المدارس المحالة للعمل.

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