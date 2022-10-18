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الكرة الذهبية.. 3 تغييرات “جذرية” لاختيار أفضل لاعب

ميسي حقق الكرة الذهبية بنسختها الماضية

تشهد جائزة الكرة الذهبية، الجائزة الأرفع لتكريم أفضل لاعب في كرة القدم، تغييرات جديدة على قوانينها، تم تطبيقها لأول مرة في نسخة 2022، التي ستمنح ليلة الاثنين.

التغيير الأول هو موعد الجائزة، حيث كانت في السابق تمنح في شهر يناير من كل عام، وتكرم أفضل لاعب خلال العام الذي قبله، ولكن هذا الأمر شهد تغييرا جذريا.

موعد الجائزة الجديد أصبح أكتوبر، ولن يقيم اللاعبين خلال العام، بل خلال الموسم المنصرم 2021-2022، لتصبح جائزة موسمية، عوضا عن جائزة سنوية.

لذلك فأن تقييم اللاعبين سيكون من أغسطس 2021 حتى أغسطس 2022، وهي فترة الموسم الكروي في أوروبا، بالإضافة لفترة الصيف التي قد تشهد بطولات قارية.

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