النزاهة النيابية تطلب منع سفر كبار موظفي الضرائب

بغداد/ نبأ مشرق

طالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أمس الاثنين، بمنع سفر كبار موظفي هيئة الضرائب لحين إكمال التحقيق في حادث سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار من أمانات الهيئة. وقال عضو اللجنة أحمد طه الربيعي، إن “اللجنة مستمرة في متابعة ملف المبالغ المسروقة من حساب الأمانات العائد إلى هيئة الضرائب في مصرف الرافدين”.

وأضاف الربيعي، أن “وثيقة رسمية وصلتنا من وزارة المالية تؤكد أن مبلغ الأمانات المسروق وصل إلى 3.7 تريليون دينار”. وأشار، إلى أن “اللجنة حصلت على تقرير مفصل من وزارة المالية بالمبالغ لجميع التفاصيل والجهات المسؤولة عنها”. وأكد الربيعي، أن “تواصلاً يجمعنا مع الجهات القضائية والرقابية، وسوف نتابع سير التحقيق لحين محاسبة جميع المتورطين بهذه الجريمة وإعادة المال المسروق”. وشدد الربيعي، على أن “اللجنة كررت المطالبة إلى الجهات الحكومية المختصة بمنع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب لاسيما الذين جرى استبدالهم لحين إكمال التحقيقات الإدارية والقضائية”. من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر عبد الرحيم الشمري، أن “البرلمان عليه أن يعقد جلسة استثنائية من أجل مناقشة ملف سرقة أموال هيئة الضرائب”.

وتابع الشمري، ان “هذه الجلسة يقتضي أن تشهد حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية السابق ووكيل الوزارة وجميع الدوائر المعنية”.

وحذر، من “مرور هذه الحادثة من دون حساب، بكونها تؤثر على مستقبل العراق”.

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