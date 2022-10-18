Posted on by

تركيا تكشف هوية المتهمين بتخريب خط نقل الغاز الروسي

تركيا تكشف هوية المتهمين بتخريب خط نقل الغاز الروسي

 الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ – ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم من طرف روسيا، خلال محاولتهم تخريب خطّ نقل الغاز الروسي إلى تركيا، هم مواطنون أوكرانيون.

وأضاف قالن: “الأشخاص الذين تم اعتقالهم من طرف روسيا، هم مواطنون أوكرانيون بحسب ما علمنا من الجانب الروسي خلال اللقاء في أستانا، وكان عددهم 4 أو 5 أشخاص، وكانوا يحاولون تخريب أحد مخارج الخط من الطرف الروسي، أي بمنطقة قريبة من روسيا، وليس في البحر الأسود أو بمنطقة قريبة من تركيا”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تخريب خط أنابيب غاز “السيل الشمالي” عمل من أعمال الإرهاب الدولي.

كما أكد بوتين في لقاء سابق، أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وأن انقرة هي الشريك الأكثر موثوقية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close