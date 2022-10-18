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رقـم البيـان ـ ( 374 )

التاريخ ـ 17 / تشرين الأول / 2022

طوبى وألف ألف طوبى لثورة الشعب التشرينية الخالدة في وجدان كل عراقي حر أصيل

طوبى وألف ألف طوبى للثوار الذين سينتصرون على الباطل بثقافتهم وعلميتهم على الأفعال الخبيثة للإطار التنسيقي وإستمراره بتدمير العراق وإبادة شعبه بأوامر مصدر الفساد والإرهاب خامنئي اللعين من خلال رئيس وزرائه الجديد محمد شياع السوداني وخضوع رئيس الجمهورية لإرادة الإطار الخامنئية. والأيام القادمة ستثبت بأن خلاص العراق من الطغاة النازيين لا يمكن أن يتحقق إلّا بجهود ثورة الشعب التشرينية التي تجمع الملايين من جميع طوائف الشعب من (أقصى إقليم كردستان) إلى (أقصى الجنوب) لينطلقوا لتطهير البلاد من خلايا ملالي ايران السرطانية التي تنخر جسد الأمة العراقية

و ثورة الشعب التشرينية هي القادرة على قيادة مرحلة التغيير وإدارة دفّة الحكم بآليات وطنية متطورة تضمن حقوق ومصالح جميع العراقيين وتعززه بتحقيق الحرية والتقدم والمساواة في عموم العراق

يا أبناء شعبنا الثائر ضد جرائم فساد الاحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

1. إن الضغوط الكبيرة التي واجهت ثورة الشعب التشرينية من قبل أعداء العراق وشعبه لتفتيتها وتشريدها من ساحاتها الوطنية، إلا إنها ظلّت صامدة تعمل بجد في توسيع قاعدة المشاركين فيها وتعزيز زخمها ودورها وتأثيرها وإمكانياتها في تصعيد وتطوير الإحتجاجات الشعبية والمطالبات بالدفاع عن مطالبهم ومصالحهم الأساسية المفقودة والمصادرة . ومع إستمرار الإجتماعات والحوارات لإنطلاق التظاهرات السلمية في بغداد وأغلب المحافظات ومواجهة مكونات الدولة العميقة بمليشياتها ومؤسساتها العسكرية والاقتصادية والمالية والأمنية وعصابات التهديد والإبتزاز والإختطاف والإغتيال ونشاطاتها العدوانية ضد الفصائل الرافضة لهيمنة ايران على عموم المصالح العراقية وهي مساعي واجبة لمعالجة وضع العراق المتدهور بحكم إنبطاح جميع مكونات الاطار التنسيقي تحت أقدام خامنئي وهم المهيمنين على الحكومة وخنوعهم لإيران الملالي ومصالحها الإستعمارية في العراق، وجعلوا عواصف طغيانهم الوحشي يعصف لإحداث كوارث مدمرة جديدة في عموم العراق لاسيما بما يتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وضمان إستمرار هيمنة الأطراف الطائفية الفاسدة على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بالإضافة الى أجهزة الإعلام.

2. ليس لدى الإطار التنسيقي أي خيار بحكم عمالة مكوناته لإيران الملالي غير خياراته الإرهابية بوسائل وأساليب مليشياته الدموية كما هو ثابت من قصفه بإستمرار للمنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي وقصف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بصواريخ إيرانية من داخل العراق والبعض منها من داخل ايران الذي يشكل خرقاً سافراً للسيادة العراقية.

3. وفي الختام إن الحزمة الوطنية العراقية تدعم ثورة الشعب التشرينية الحريصة كل الحرص على تقدم العراق وبنائه من جديد بما تملك من أبعاد حيّة تزيد بقوة تماسك محبة العراقي لأخيه العراقي وللعراق مع أن أنظارها تنصب على ضرورة إجراء إنتخابات حرة ونزيهة لتشكيل برلمان يحرر العراق من تبعيته لإيران كلياً وبشكل دائم، وتحريره من هيمنة المليشيات الدموية بموجب مبادئها السامية التي تدعوا لنكران الذات لتصعيد إيمان المواطن بالوطن والشعب وبنائه بإرادة وثوابت وطنية وديمقراطية.

الحزمة الوطنية العراقية

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