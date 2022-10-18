مصرع ساحر شهير أمام الجمهور “الضاحك”

ووفقا لصحيفة “ماركا”، توفي الساحر أرسينيو بورو، السبت، والذي اشتهر بوصوله نصف النهائي من برنامج “غوت تالنت”، بينما كان يقدم عرضا في قاعة “هوديني” التي يعمل بها منذ 25 عاما.

ووفقا للصحيفة، انهار الساحر الشهير في منتصف المسرح، بينما استمر الجمهور في الضحك معتقدين أن وقوعه جزء من العرض. لكنهم أدركوا بعدها أنه أصيب بنوبة قلبية أنهت حياته.

واقترب ضابطا شرطة من الجمهور من الساحر البالغ من العمر 46 عاما بينما كان لا يزال يتنفس وكان قلبه ينبض. بدأوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولكن لم تسعف محاولاتهم حتى توفي بورو.

واشتهر الساحر الإسباني بظهوره في برنامج “غوت تالنت” العالمي بنسخته الإسبانية، ووصوله لنصف النهائي بعد عروض سحر ممتازة.