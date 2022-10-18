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ندوة الصالون الثقافي في ونزر – كندا.. عنوانها :بصمة النساء عبر التاريخ

في الثالث عشر من اكتوبر الجاري وفي الصالون الثقافي في ونزر ، قدمت السيدة نهى لازار محاضرة ناجحة جداً ، نالت إستحسان الحضور عن النساء المتميزات في سهل نينوى ، قدّم لها الدكتور صباح قيا عن النشاطات الثقافية والمواهب الكثيرة التي تمتاز بها المحاضِرة منها : الشعر والقصة والمسرحيات والمحاضرات والتحقيقات الصحفية والمقالات بالإضافة إلى التعليم .

ولكن العنوان لم يطابق عنوان ما تحدثت به المحاضِرة ، حيث أن بصمة النساء عبر التاريخ يخص نساء العالم اجمع ، وهو موضوع طويل ومتشعب ،وإقتصار الحديث عن النساء المتميزات في سهل نينوى لا يطابق العنوان الذي حضرت الجموع من أجله ، ونطمح مستقبلاً أن تكون المحاضرة عن كل نساء العراق ، او نساء الشرق الأوسط بشرط أن يتطابق العنوان مع المتن حصراً .

وتحدثت السيدة نهى لازار عن الجدات ( القابلات ) في القرى التي إفتقرت إلى المستشفيات وعن اعمال الخياطة والتطريز والموهوبات بالفطرة لمحاكات الطبيعة وهن فنانات تشكيليات دون أن يتعلمن في المدارس المختصة ، والقيام بأعمال الرجال عند الضرورة ، وعند فقدان ربّ الاسرة او عجزه مثلاً .

وقالت السيدة نهى أن المراة أقوى من الرجل ، ونحن نقول برأينا المتواضع : أن المرأة الفاضلة لها قوة التحمل والصبر والحنان في تربية الاطفال اكثر من الرجل ، لكن الرجل اقوى من المرأة في نواحي اخرى كالقوة البدينة وإنجاز الاعمال الصعبة ، ولو قالت بأن المرأة تتساوى مع الرجل ، فمبدأ المساواة كان اصوب .

وطرح الحضور اسئلة كثيرة أغنت الموضوع ، واجابت المحاضِرة مشكورة عليها بإسهاب .

والقى الدكتور مديح الصادق قصيدة شعرية رائعة قاطعته الجموع بالتصفيق مراراً . ثمّ تناول الحضور الشاي والقهوة والمعجنات وكان هذ فصل الختام .

بعد أن تمتع الحضور بهذه المحاضرة الناجحة جداً ، نتمنى أن تتكرر مثل هذه المحاضرات مستقبلاً .

وهذه بعض الصور المعبرة عن الحضور .

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