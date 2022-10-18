نيجيرفان بارزاني: حل مشاكل أربيل وبغداد كفيل باستقرار العراق

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين إن استقرار العراق يكمن في حل المشاكل بين أربيل وبغداد.

وفي كلمة له خلال مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة دهوك، أعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بـ”أسرع وقت”.

وتابع “على القوى العراقية أن تستلهم الدروس والعبر من الأخطاء السابقة.. ولا بد من حل المشاكل بين إقليم كوردستان وبغداد على أساس الدستور”.

وأشار رئيس الإقليم إلى أن معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد كفيلة بإحلال الاستقرار إلى العراق.

وانتخب البرلمان الاتحادي الأسبوع الماضي السياسي الكوردي عبد اللطيف رشيد رئيساً والذي بدوره، كلف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، مما ينهي جموداً استمر لعام بعد الانتخابات العامة التي أُجريت في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي.

وأمام السوداني 30 يوماً، منذ يوم تكليفه، لتشكيل حكومة وتقديمها إلى البرلمان لتمريرها. وسبق أن تعهد بحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أكد خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق وجود فرصة مواتية جديدة لتشكيل حكومة تضع في أولوياتها خدمة جميع المكونات العراقية دون تمييز، وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

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