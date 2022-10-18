نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية تحديد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أهمية أن تحدد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها، وتقدم الخدمات وتوفر فرص العمل، مشيرا الى أن أمامها الفرصة لحل بعض مشاكل البلد، وأن على الأطراف العراقية التفكير بناء على المصالح العليا للبلد وبطريقة استراتيجية وتعمل معاً على حل المشاكل وإعادة وحفظ الاستقرار.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس اقليم كوردستان، انه وخلال اجتماع عقده رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، 18 تشرين الأول 2022، مع سفير المملكة المتحدة في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، جرى تبادل الآراء حول آخر المستجدات والعملية السياسية في العراق وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

وأكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على أهمية أن تحدد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها، وتقدم الخدمات وتوفر فرص العمل، وأن أمامها الفرصة لحل بعض مشاكل البلد، وأن على الأطراف العراقية التفكير بناء على المصالح العليا للبلد وبطريقة ستراتيجية وتعمل معاً على حل المشاكل وإعادة وحفظ الاستقرار، وفقاً للبيان.

وشكلت الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان محوراً آخر للاجتماع، جرى فيه التأكيد على أهمية حفظ الوئام ووحدة الصف بين أطراف ومكونات إقليم كوردستان، واتفق الجانبان في الرأي بأن الدول الصديقة والمجتمع الدولي يراقبون، في مجال الديمقراطية، العراق وإقليم كوردستان عن كثب، ويتوقعون إزالة العقبات والمشاكل التي تعترض سبيل إجراء الانتخابات.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام للمملكة المتحدة في إقليم كوردستان، جرى التباحث في علاقات العراق وإقليم كوردستان مع بريطانيا، وفرص توسيع آفاق التعاون المشترك وخاصة في مجالات الأعمال والاستثمار، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، كان قد كلّف الخميس (13 تشرين الأول 2022)، مرشح رئاسة الوزراء عن الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وباشر رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمهام عمله في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة، حيث تعهّد السوداني في كلمة له الخميس، بتبني “إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة”، مضيفاً أنه سوف يعمل “على توفير فرص العمل والسكن للشباب”.

وأعرب السوداني عن استعداده “التام للتعاون مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواء المُمثَّلة في مجلسِ النواب أو الماثلة في الفضاءِ الوطني”، مضيفاً: “لن نسمح بالإقصاء والتهميش في سياساتنا، فالخلافات صدعت مؤسسات الدولة وضيعتْ كثيراً من الفرص على العراقيين في التنمية والبناء والإعمار”.

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