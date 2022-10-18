عمار عصام

اول من نشر السحر الاسود ملكين ارسلهما الله للبشر ليكون ابتلاء لمن عصى امره. هبط في بابل العظيمة ومنها نشر سحرهم في الارض. رويت عنهم الكثير من القصاص. حتى جاءت قصتهما في القرآن الكريم. هاروت وماروت. السحر الاسود القديم. واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. في هذه الآية عرف الناس قصة هاروت وماروت تحديدا في الاية رقم مائة واثنين من سورة البقرة. التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. القصة بدأت في زمن النبي سليمان الذي دعا قومه ليؤمنوا بالله. الا انهم رفضوا واتهموه بالكذب. ونبذ اليهود كتبهم واتجهوا للسحر بمساعدة الشياطين. فكانت الشياطين تصعد للفضاء حتى تصل للسحاب والغمام. لتسترق اخبار الملائكة واحاديثهم. وتخبر بها كهنة السحر والشعوذة. اعتقد الناس حينها ان الشياطين والكهنة يعلمون الغيب. وبدأ الكهنة بتدوين ما يصله في الكتب ثم علموها للناس. وقالوا ان علم سليمان لم يكتمل بدونهم. اراد الله حينها صلاح الارض وكسر احتكار الكهنة لهذا العلم على الناس. وفي ذات الوقت ارسال الابتلاء لمن كفروا. فارسل الملكين هاروت وماروت للارض. ليهبط في بابل الواقعة قرب بغداد في العراق. وسرعان ما بدأ يعلمان الناس السحر. لكن ليس للضرر بل للتمييز بين السحر والمعجزة. فلم يعلم احدا الا نصحاه. اننا ابتلاء من الله وان من تعلم علمنا واعتقده عمل به فهو كافر خسر اخرته. ومن تعلمه ولم يمارسه فتوفي ثابتا على الايمان جزاه الله بصبره على المعصية. تعلم الناس السحر الاسود من هاروت وماروت. وبات لديهم القدرة على التفريق بين الزوجين. والاضرار بالناس وانفسهم ولكن الا باذن الله. ليكون السحر بذلك غير مؤثر الا بامره تعالى. رويت عنهم الكثير من الروايات قبل نزول الايات. وقيل انهما من البشر. فيما ادعى البعض انهما انبياء الله على الارض. حتى بين الله الحق من الباطل في الايات الكريمة. ليبقى سحر هاروت وماروت حاضرا حتى اليوم. يستخدم في العبث والظرر بالبشر لاهداف شيطانية في نفوس البعض. بالرغم من انهما ملائكة الله على الارض

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