أصول اللغة: كيف تكلم الانسان؟

ترجمة د.أحمد مغير

إنه سؤال مثير للاهتمام ، قد لا يكون لدينا إجابة كاملة عليه: كيف وصلنا من صوت الحيوانات (النباح ، العواء ، الصفير …) إلى اللغة البشرية؟

غالبا ما تستخدم الحيوانات العلامات ، التي تشير إلى ما تمثله ، لكنها لا تستخدم الرموز ، وهي واجبة وتقليدية. ومن الأمثلة على العلامات (الشم) كعلامة على البرد القادم ، أو السحب كعلامة على المطر ، أو الرائحة كعلامة على التضاريس، تتضمن الرموز أشياء مثل الكلمات التي نستخدمها.

بالإضافة إلى ذلك ، اللغة هي نظام من الرموز ، مع عدة مستويات من التنظيم ، على الأقل الصوتيات (الأصوات) ، بناء الجملة (النحو) ، والدلالات (المعاني).

فمتى بدأت اللغة؟ عند بدايات جنس هومو ، ربما قبل 4 أو 5 ملايين سنة؟ قبل ذلك؟ أو مع ظهور الإنسان الحديث، كرو ماغنون، قبل حوالي 125 ألف سنة؟ هل تكلم إنسان نياندرتال؟ نحن لا نعرف.

هناك العديد من النظريات حول أصول اللغة والعديد من هذه النظريات لها أسماء مسلية تقليدية (اخترعها ماكس مولر وجورج رومانيس قبل قرن من الزمان).

1. نظرية الماما. بدأت اللغة بأسهل المقاطع المرفقة بأهم الأشياء.

2. نظرية تا تا. يعتقد السير ريتشارد باجيت ، متأثرا بداروين ، أن حركة الجسد تسبق اللغة. بدأت اللغة كتقليد صوتي غير واع لهذه الحركات – مثل الطريقة التي يتحرك بها فم الطفل عندما يستخدم المقص ، أو لساني يلتصق خارجا عندما أحاول العزف على الغيتار. تطور هذا إلى فكرة شائعة مفادها أن اللغة ربما تكون مشتقة من الإيماءات.

3. نظرية البو واو. بدأت اللغة كتقليد للأصوات الطبيعية – مو ، تشو تشو ، تحطم ، رنه ، طنين ، انفجار ، مواء … يشار إلى هذا من الناحية الفنية باسم onomatopoeia أو الصدى.

4. نظرية بوه بوه. بدأت اللغة بتدخلات ، صرخات عاطفية غريزية مثل أوه! للمفاجأة والأوش! للألم.

5. نظرية دينغ دونغ. أشار بعض الناس ، بمن فيهم اللغوي الشهير ماكس مولر ، إلى أن هناك ترابط غامض إلى حد ما بين الأصوات والمعاني. تميل الأشياء الصغيرة والحادة والعالية إلى أن تحتوي على كلمات ذات حروف علة أمامية عالية في العديد من اللغات ، في حين أن الأشياء الكبيرة والمستديرة والمنخفضة تميل إلى أن تحتوي على حروف علة مستديرة! قارن بين itsy bitsy teeny weeny مع القمر ، على سبيل المثال. وغالبا ما يشار إلى هذا باسم الرمزية الصوتية.

6. نظرية يو هي هو. بدأت اللغة كهتافات إيقاعية ، ربما في النهاية من همهمات العمل الشاق (heave-ho!). يقترح اللغوي A. S. Diamond أن هذه ربما كانت دعوات للمساعدة أو التعاون مصحوبة بإيماءات مناسبة. قد يرتبط هذا yo-he-ho بنظرية ding-dong ، كما هو الحال في كلمات مثل قطع ، كسر ، سحق ، ضرب …

7. نظرية الغناء والأغنية. اقترح اللغوي الدنماركي جيسبيرسون أن اللغة تأتي من اللعب والضحك والهتاف والمغازلة والتمتمات العاطفية وما شابه ذلك. حتى أنه يقترح أنه ، على عكس النظريات الأخرى ، ربما كانت بعض كلماتنا الأولى طويلة وموسيقية في الواقع ، بدلا من الهمهمات القصيرة التي يفترض الكثيرون أننا بدأنا بها.

8. نظرية مهلا أنت! اقترح عالم لغوي يدعى Revesz أننا كنا دائما بحاجة إلى اتصال شخصي ، وبدأت هذه اللغة كأصوات للإشارة إلى كل من هوية الشخصين (ها أنا هنا!) والانتماء (أنا معك!). قد نصرخ أيضا في خوف أو غضب أو أذى (ساعدني!). وهذا ما يسمى أكثر شيوعا نظرية الاتصال.

9. نظرية هوكوس بوكوس. أن اللغة ربما كان لها بعض الجذور في نوع من الجانب السحري أو الديني من حياة أسلافنا. ربما بدأنا باستدعاء الحيوانات للعب بأصوات سحرية ، والتي أصبحت أسماؤها.

10. نظرية يوريكا! وأخيرا ، ربما تم اختراع اللغة بوعي. ربما كان لدى بعض الأسلاف فكرة تعيين أصوات محددة لتعني أشياء معينة.

قضية أخرى هي عدد المرات التي ظهرت فيها اللغة إلى حيز الوجود (أو تم اختراعها). ربما تم اختراعها مرة واحدة ، من قبل أسلافنا الأوائل – ربما أول من كان لديه خصائص وراثية وفسيولوجية مطلوبة لصنع أصوات معقدة وتنظيمها في خيوط وهذا ما يسمى أحادية التكوين. أو ربما تم اختراعها عدة مرات — متعددة التكوين — من قبل العديد من الناس.

يمكننا أن نحاول إعادة بناء الأشكال المبكرة من اللغة، ولكن لا يمكننا أن نذهب بعيدا قبل أن تطمس دورات التغيير أي إمكانية لإعادة البناء. يقول الكثيرون إنه ربما يمكننا العودة إلى الوراء 10000 عام ثم ينقطع المسار، لذلك ربما لن نعرف أبدا.

أطفال الماء

قد يساعدنا ذلك على فهم أصول اللغات إذا ألقينا نظرة على ما يسمى أحيانا فرضية هاردي- مورغان ، وهما أليستر هاردي ، عالم الأحياء البحرية الإنكليزي ، وإيلين مورغان ، الكاتبة والصحفية الويلزية والمعروفة أكثر باسم نظرية القردة المائية. البشر لديهم عدد غير قليل من الخصائص التي لا نشاركها مع أقاربنا الرئيسيين. ليس لدينا الكثير من شعر الجسم. لدينا طبقة من الدهون تحت جلدنا. لدينا حنجرة هابطة. نحن ننتج الدموع. نحن نتعرق كثيرا. نحن نميل إلى ممارسة الجنس وجها لوجه. يمكننا حبس أنفاسنا بسهولة تامة. نحن قادرون على السباحة حتى قبل أن نمشي. والأهم من ذلك ، أننا نسير على ساقينا طوال الوقت تقريبا. اقترح هاردي ، في ستينيات القرن العشرين أنه ربما (كان حذرا ، وانتظر 30 عاما لإخبار أي شخص عن فكرته) نحن ، أو على الأقل جنسنا ، هومو ، قد نكون قضينا جزءا من وجودنا على هذا الكوكب في الماء ، الخوض ، والسباحة ، وحتى الغوص. ربما كان هذا هو السبب في أننا تعلمنا الوقوف بشكل مستقيم (أثناء الخوض ، مدعومين بالماء) ، ثم تطوير القوة والتنسيق للقيام بذلك دون دعم ، وعندها فقط المضي قدما في السافانا.

هناك حيوانات أخرى لها بعض خصائصنا الغريبة: الثدييات البحرية مثل الحيتان والدلافين لديها شعر قليل ، وتحبس أنفاسها ، ولديها دهون زائدة تحت جلدها. البعض الآخر ، مثل ثعالب الماء ، لديهم الكثير من الشعر ، لكنهم يشاركوننا القدرات الأخرى. الحيوان البري الآخر الوحيد الذي يشاركنا نقص الشعر هو الفيل ، الذي يشمل أقرب أقربائه أبقار البحر وخراف البحر. ربما أمضت الأفيال أيضا جزءا من تطورها في الماء. لا يزالون يتنفسون من خلال جذوعهم عندما يكونون تحت الماء. ربما تمتد القواسم المشتركة بيننا وبين هذه الحيوانات أيضا إلى اللغة.

الأطفال الموسيقيون

داروين نفسه قال ذات مرة “البشر لا يتحدثون ما لم يتم تعليمهم القيام بذلك” ، أي يتم تعلم اللغة ، وليست فطرية بالطريقة التي يقول بها اللغوي الشهير نعوم تشومسكي وستيفن بينكر ، مؤلف كتاب “غريزة اللغة”. يقترح ماريو فانيشوت وطلابه أن اللغة تأتي من الموسيقى ، مع بعض المساعدة من الإيماءات والرقص. الموسيقى هي ما هو فطري وليس اللغة. كما هو الحال في العديد من أنواع الطيور والثدييات ، الغناء (الذي يفضل العلماء المتشددون تسميته “المكالمات” ، من أجل الحفاظ على اللغة باعتبارها “قدرتنا الخاصة” المتميزة) من أجل طلب المساعدة ، وتتبع بعضنا البعض ، و – على وجه الخصوص – من أجل جذب الزملاء. هذا الاستخدام للصوت هو بالتأكيد شيء يمكن أن يتطور ، من البسيط إلى المعقد.

الأطفال يحبون الموسيقى. إنهم يحبون الاستماع إلى أمهاتهم اللواتي يتحدثن إليهن. تحب الأمهات استخدام نوع من الخطاب الغنائي (“motherese”) ، والذي يحبه الأطفال أكثر. يبدأ الأطفال في النطق بطرق “موسيقية” للغاية ، وغالبا ما يهتفون أو يغنون في “عبارات” قصيرة أو طويلة ، مع تعديلات. يفضل الأطفال الفواصل الزمنية الرئيسية بدلا من الفترات الثانوية. وقبل أن يتعلموا حتى الكلمات الفردية ، فإنهم يقلدون “لحن الكلام” (prosody).

نظرا لأن حنجرتنا أسفل الحلق ، فإن ألسنتنا حرة في التحرك داخل الفم أكثر وقدرتنا على حبس أنفاسنا تعني أنه يمكننا التحكم في الزفير والاستنشاق. نحن نولد على استعداد لصنع الموسيقى و الكلام. في الواقع ، تستخدم الموسيقى والكلام نفس المناطق من الدماغ ، بما في ذلك منطقة بروكا. فيما يتعلق بالرقص ، نرى الأطفال يتحركون بشكل إيقاعي أثناء الاستماع إلى الموسيقى وحتى عندما لا يكون كذلك. نرى السهولة التي يمكنهم بها تقليد حركات الآخرين.

وفيما يتعلق بالإيماءات ، ربما لاحظت العلاقة بين حركات الجسم ، وخاصة اليدين ، وحركات الفم ، وخاصة اللسان. ما زلت أخرج لساني عندما أحاول العزف على الغيتار ، وقد رأيت أطفالا يقومون بحركات طحن بأفواههم عند استخدام مبراة قلم رصاص المدرسة القديمة.

الكثير من القواعد النحوية التي تبدو ضرورية للغاية عندما ننظر إلى اللغة المكتوبة ، في الكلام تبدو أكثر وضوحا: نحن نستخدم التوقفات المؤقتة ، وتغييرات النغمة ، والألحان ، والإيقاعات ، وحركات العين ، وتعبيرات الوجه ، والإيماءات التي تضيف معلومات إلى كلامنا. ربما تستخدم (مثلي) التوقفات المؤقتة التي نسمعها أو نتخيلها لتوجيه استخدامنا للفواصل والنقاط. وربما لاحظت مدى صعوبة فهم شخص ما عند التحدث على الهاتف أكثر من عندما تكون على الطاولة منه. بالإضافة إلى الفرضية القائلة بأننا كنا ذات يوم “قردة مائية” ، يضيف Vaneechoutte أننا كنا وما زلنا إلى حد كبير “قردة موسيقية”.

ترجمة د.أحمد المغير

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط