إصابة قائد قوات الكوماندوز بإقليم كوردستان بانفجار عبوة ناسفة

أصيب قائد قوات الكوماندوز في اقليم كوردستان، آكام عمر، مع عدد من المنتسبين الآخرين، خلال تنفيذهم لعملية عسكرية صباح اليوم في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، اثر انفجار عبوة ناسفة، حيث تم نقل آكام عمر الى مستشفى فاروق بمدينة السليمانية واستشهد احد العناصر معه اثر اصابته.

وحسب معلومات حصلت عليها : الاربعاء (19 تشرين الاول 2022)، انفجرت عبوة ناسفة على قوات الكوماندوز خلال تنفيذهم عملية عسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش، واصيب قائد قوات الكوماندوز مع عدد من مرافقيه.

واستشهد احد العناصر المصابين كان من حراس قائد قوات الكوماندوز، ويحمل رتبة ملازم.

افاد مصدر رفض الكشف عن اسمه، ان الحادث وقع في قرية “قوم بلك” التابعة لمنطقة كرميان في السليمانية، وان عنصر الكوماندوز الذي استشهد كان احد حراس اكام عمر، وهو موجود في مستشفى كلار الآن.

من جانيه، اعلن المتحدث باسم شرطة كرميان، علي جمال، بمنشور في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ان العنصر الشهيد يدعى زهير محمد ومعروف باسم “بوتان كرمياني”.

وذكرت الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان، انه “خلال عملية امنية لملاحقة الإرهاب ومخلفات داعش، في مناطق تاويرك وبلكانه وزينانه في كرميان، انفجر عدد من العبوات الناسفة على قوات كوماندوز اقليم كوردستان”.

وذكر البيان ان “قائد قوات الكوماندوز اكام عمر اصيب بجروح بليغة الى جانب سبعة عناصر من البيشمركة، فيما استشهد العنصر زهير محمد اثر الانفجار”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط