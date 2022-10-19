اسعار الدولار في بغداد تسجل انخفاضاً جديداً دون 147 الف دينار

استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالتراجع، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ليسجل أقل من 147 ألف دينار.

وقال مراسلنا إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت بعد ظهر اليوم الأربعاء 146700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد أن افتتحت صباحاً عند سعر 147000 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

وأرجع مختصون، انخفاض أسعار الدولار في الاسواق العراقية إلى الإشاعات، والمضاربين.

وقال مكتب صرافة الواحة في حديث ان “ما يتم تداوله من إشاعات عن نية الحكومة الجديدة بخفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليكون 130.000 دينار مقابل 100 دولار، واحتمالية ان يتم ارجاعه على سعره القديم دفع المواطنين لبيع ما لديهم من أوراق نقدية من الدولار مما ادى الى حدوث عرض كبير مقارنة بالطلب في الاسواق المحلية”.

فيما اعتبر مسؤول حكومي في حديث ان “المضاربين ببورصة الدولار ينشطون في مثل هكذا اسواق مستغلين عملية تشكيل الحكومة ليبثوا مثل هكذا اشاعات بقصد التربح”.

واشار الى ان “ما تم تداوله قبل فترة من قبل بعض المسؤولين والنواب حول نية الحكومة بتغيير سعر الصرف الدولار كان قد نفته اللجنة المالية النيابية “، مستدركا ان “رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سبق وان اقر بوجود اثار سلبية على قرار رفع صرف الدولار”.

يذكر ان اسعار صرف الدولار سجلت أمس الثلاثاء سعر 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.